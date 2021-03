Prosegue l'appuntamento in prima serata con L'Isola dei Famosi e le anticipazioni della seconda puntata, in onda giovedì 18 marzo su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. In gara, infatti, arriveranno quattro nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco e ad ambientarsi nel gruppo dei "burini" e dei "raffinati". Il pubblico da casa, e soprattutto quello social, attende con trepidazione l'arrivo di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e donne, scelto come naufrago di questa edizione, ma a quanto sembra non sarà presente nel secondo appuntamento di giovedì sera.

Anticipazioni de L'isola dei famosi del 18 marzo: non ci sarà Andrea Cerioli

Nel dettaglio, le anticipazioni delle seconda puntata de L'Isola dei famosi rivelano che ci saranno quattro nuovi personaggi pronti a mettersi in gioco in questa avventura. Trattasi di Beppe Braida, Valentina Persia, Mireya Stabile e Brando Giorgi.

I fan di Andrea Cerioli, quindi, resteranno delusi per il suo debutto slittato, ma possono stare tranquilli, perché l'ex tronista si trova già in Honduras, dove in queste settimane ha rispettato il protocollo della quarantena obbligatoria per tutti i protagonisti di questa edizione del reality show.

Secondo quanto apprende Blasting News da fonti vicine alla produzione de L'Isola dei famosi, l'entrata in gioco di Andrea Cerioli potrebbe essere prevista la prossima settimana, probabilmente giovedì 25 marzo durante la quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Massimiliano Rosolino nelle vesti d'inviato.

La prima eliminazione da L'Isola dei famosi, ma non sarà definitiva

Le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni della seconda puntata de L'Isola dei famosi, trasmessa giovedì sera su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per la prima eliminazione dal gioco.

Uno dei naufraghi dovrà abbandonare il cast del reality show Mediaset. In bilico ci sono Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti.

Tuttavia, per il concorrente che il pubblico deciderà di far uscire dal gioco l'avventura non terminerà con quel verdetto finale e nel corso della serata verranno spiegate le modalità con le quali potrà proseguire il suo percorso.

Nuove nomination nella puntata de L'Isola del 18 marzo

Nel corso della diretta della seconda puntata de L'Isola dei famosi ci sarà spazio anche per le nuove prove ricompensa della settimana e per le nuove nomination, che porteranno alla proclamazione dei concorrenti a rischio eliminazione nel corso della terza puntata del reality show, in programma lunedì 22 marzo in prime time su Canale 5.