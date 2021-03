Prosegue l'appuntamento con L'Isola dei Famosi 2021 e le anticipazioni rivelano che il prossimo lunedì 29 marzo andrà in onda una nuova puntata in diretta tv condotta da Ilary Blasi. Per i concorrenti protagonisti di questa quindicesima edizione del reality show Mediaset sarà il momento di nuove prove da affrontare e cercare di superare per riuscire a conquistare il titolo di leader della settimana. Ci sarà spazio anche per la nuova eliminazione dalla gara e forse anche per un ritiro dalla gara, che dovrebbe vedere protagonista Paul Gascoigne.

Anticipazioni L'Isola dei famosi del 29 marzo: Paul potrebbe ritirarsi dal gioco

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata de L'Isola dei famosi 2021 rivelano che lunedì sera potrebbe esserci il ritorno dell'ex allenatore Gascoigne, dopo l'infortunio che lo ha visto protagonista nel corso dell'ultima puntata trasmessa giovedì sera su Canale 5.

Paul si è infortunato ed è stato sottoposto subito ad una nuova serie di accertamenti medici. Tuttavia, stando alle indiscrezioni riportate in queste ore sulle pagine di "Fanpage", Paul potrebbe abbandonare definitivamente la gara.

I motivi ufficiali, però, dovrebbero essere comunicati nel corso della diretta dell'Isola di questo lunedì sera, durante la quale è prevista anche un'ulteriore eliminazione definitiva dal reality show.

Una nuova eliminazione nella puntata dell'Isola del 29 marzo

I tre concorrenti finiti in nomination sono: Gilles Rocca, Vera Gemma e Awed. Uno di loro dovrà dire addio al gioco ma approderà sulle spiaggia di Parasite Island e in seguito deciderà se proseguire oppure no il suo percorso.

Previste anche le nuove prove ricompensa che serviranno a decretare il leader di questa settimana e le nuove nomination che porteranno alla proclamazione dei concorrenti a rischio eliminazione in vista della nuova puntata in programma per giovedì 1 aprile su Canale 5.

Bene gli ascolti de L'isola dei famosi 2021

Resta da capire, invece, se in questo nuovo appuntamento con il reality show ci sarà il ritorno in studio di Akash, uno dei primi concorrenti ad essere stato eliminato dal gioco per volere degli spettatori da casa.

Insomma un appuntamento decisamente da non perdere per tutti gli appassionati de L'Isola dei famosi 2021 che, in queste settimane di messa in onda, sta registrando dei risultati d'ascolto molto positivi.

La media attuale, infatti, risulta essere superiore ai 3,3 milioni al settimana con uno share che arriva a sfiorare il 20%.

Numeri molto positivi per il reality show passato nelle mani di Ilary Blasi dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo (dovuto anche agli ascolti in calo dell'ultima edizione).