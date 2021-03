L’intervista di Harry e Meghan Markle ha provocato un terremoto mediatico. In seguito alle dichiarazioni dei Duchi di Sussex, cominciano ad arrivare le prime reazioni. Mentre la Regina Elisabetta e il Principe Carlo avrebbero scelto la via del silenzio, Kate Middleton si sarebbe mostrata turbata durante un’uscita pubblica.

Le parole dei Duchi di Sussex

Nel salotto di Oprah Winfrey, il Principe Harry e Meghan Markle hanno raccontato la “loro verità”. Scendendo nel dettaglio, il secondogenito di Carlo e Diana ha riferito di non essersi mai pentito per l'allontanamento dalla Famiglia Reale. Inoltre, ha spiegato che suo padre non gli risponde più al telefono.

L’ex attrice afro-americana invece, ha spiegato che una settimana prima delle nozze Kate Middleton l’ha ferita e fatta piangere. Meghan ha riferito di avere reso noto l’episodio solamente perché in passato Buckingham Palace ha fornito una versione opposta. Tuttavia, la Duchessa ha precisato che la cognata dopo avere compreso l’errore si era scusata con un biglietto e un mazzo di fiori.

La reazione della Duchessa di Cambridge

Dopo l’intervista rilasciata da Harry e Meghan, i giornalisti hanno cercato di captare l’umore Royal Family. Dopo essere stata avvistata in un’uscita pubblica, la moglie del Principe William si sarebbe mostrata turbata. Come riferito dal Mirror, sul volto di Kate Middleton si sarebbe intravista una certa preoccupazione dopo stata dipinta come una persona insensibile.

In un’intervista rilasciata a ET, Katie Nicholl ha spiegato che il Principe William sarebbe irritato e dispiaciuto per l’intervista del fratello. La cosa che più avrebbe ferito William sarebbe il modo in cui è stata dipinta la sua consorte. A detta dell’esperto reale, dietro le quinte Kate Middleton si sarebbe spesa molto per la rappacificazione dei due fratelli.

La Regina Elisabetta prende tempo

Il Mirror ha spiegato che al momento la Regina Elisabetta avrebbe preferito la via del silenzio. Sebbene la monarca abbia già scritto le dichiarazioni da rilasciare in pubblico, momentaneamente non le avrebbe firmate.

Il Principe Carlo invece, è stato avvistato dai paparazzi fuori da un centro vaccinale per il coronavirus.

Un giornalista avrebbe chiesto al 77enne cosa pensasse dell’intervista di Harry e Meghan, visto che ha riscosso un grande successo in termini di ascolti sia in America che nel Regno Unito. A quanto pare il diretto interessato sembrerebbe che abbia preferito non rispondere. Un altro giornalista avrebbe chiesto informazioni sulla mancata risposta alle chiamate del figlio Harry. Sebbene a questa domanda il Principe di Galles non abbi risposto, questa volta avrebbe accennato una risata nervosa.