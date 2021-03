La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha dato visibilità a moltissimi concorrenti, tra questi anche a Maria Teresa Ruta. La giornalista, dopo l'uscita dalla casa di Cinecittà, è stata invitata in molti programmi televisivi. Su Twitter, in risposta al commento di un utente, Monica Leofreddi ha evidenziato i benefici ottenuti da Ruta in termini di lucro.

Il commento di Leofreddi

Dopo il Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha fatto varie ospitate nei salotti di Barbara d'Urso: da Pomeriggio 5 a Domenica Live, per poi passare a Live non è la d'Urso. L'assidua presenza dell'ex gieffina è stata commentata in un tweet da Monica Leofreddi.

Scendendo nel dettaglio, la 55enne in risposta al cinguettio di un suo follower in cui si poneva la domanda dei benifici ottenuti da Maria Teresa, ha scritto: "Alla carriera non lo so, al portafoglio sicuramente". Monica ha lasciato intendere che le ospitate televisive di Ruta non sa se porteranno dei benefit dal punto di vista professionale alla giornalista, ma da quello economico sì.

La scorsa estate, Leofreddi aveva denunciato la sua attuale situazione lavorativa. Inoltre, aveva affermato che non avrebbe mai accettato di fare un reality show qualora avesse ricevuto una proposta.

La precisazione della conduttrice

In un secondo momento, Monica Leofreddi con un tweet ha deciso di fare chiarezza sulla presunta frecciatina indirizzata a Maria Teresa Ruta.

La 55enne ha spiegato di avere fatto un commento ironico. A detta della conduttrice televisiva, la partecipazione a un reality è un dato di fatto che è ben pagata e comprende molte ospitate nei vari talk. Monica ha spiegato che fare un reality show non è sinomino di carriera in crescita, ma un'opportunità di lavoro rispettabile. Inoltre, su TvBlog ha argomentato meglio il suo pensiero: "Ci tengo a ribadire che non potrei mai criticare che va ospite nei programmi".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La conduttrice non ha mai voluto svilire il ruolo degli ospiti nelle tramissioni televisive così come il ruolo degli opinionisti, visto che anche lei da qualche anno a questa parte interviene nei talk. Leofreddi ha ribadito che criticare l'ex concorrente del Grande Fratello Vip per le ospitate sul piccolo schermo sarebbe ridicolo. Infine, Monica Leofreddi ha concluso: "Io rispetto ogni forma e declinazione del nostro lavoro".

Al momento Maria Teresa Ruta ha deciso di non replicare alla velata frecciatina della collega. Al contrario, è stata ospite anche della prima puntata della nuova stagione del Costanzo Show. Inoltre, in una recente intervista la mamma di Guenda Goria aveva spiegato che per lei il Grande Fratello Vip non era un trampolino di lancio per la carriera, ma solamente un'opportunità per mettere in mostra le sue qualità.