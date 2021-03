'Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino' arriva anche in Italia. Tratta dal omonimo romanzo del 1978, la serie va in onda dal 7 maggio 2021 sulla piattaforma Amazon Prime Video.

La serie, che è un riadattamento in chiave moderna delle memorie di Christiane Felscherinow, ha già debuttato a febbraio in Germania, in Austria e in Svizzera.

La trama della serie

"Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino" narra la storia vera di Christiane, dei suoi amici e della loro tossicodipendenza. La serie racconta le vicende di sei ragazzi che lottano per realizzare i propri sogni, combattono per essere felici e liberi, lasciandosi alle spalle insegnanti e genitori.

I sei adolescenti si calano senza regole né limiti nelle notti berlinesi per celebrare l'amore, la vita e le numerose tentazioni, fino a quando non capiranno che questo modus vivendi non solo annienterà la loro amicizia, ma li farà affondare in un baratro. Le tematiche affrontate sono particolarmente significative e delicate: la ricerca dello sballo e del piacere di giovani che si non riconosce più nei valori della società contemporanea. Così si abbandonano all'eroina e al vagabondaggio, finendo in giri di prostituzione minorile.

La serie è stata scritta da Annette Hess e diretta da Philipp Kadelbach. Christiane è interpretata da Jana McKinnon, Stella da Lena Urzendowsky, Babsi da Lea Drinda, Benno da Michelangelo Fortuzzi, Axel da Jeremias Meyer, mentre Michi è interpretato da Bruno Alexander

Il romanzo

Scrivendo la propria autobiografia nel 1978, poi adattata nel 1981 in un film, Christiane Felscherinow è diventata celebre in mezzo mondo.

Si è accostata alle droghe negli anni '70, vivendo per strada con i suoi amici. Incontrando i giornalisti Horst Rieck e Kai Hermann, Christiane ha raccontato la propria storia, che ha venduto più di cinque milioni di copie nel mondo, prima ancora dell'uscita del film.

Il romanzo fu pubblicato in oltre 30 paesi e tradotto in 20 lingue. Secondo Georgia Brown, presidente dei contenuti originali di Amazon Studios per l'Europa, nel realizzare questa storia il regista Philip Kadelbach e la sceneggiatrice Annette Hess hanno lavorato molto per renderla pertinente a un pubblico contemporaneo, pur conservando l'originalità del romanzo e dei suoi personaggi.

Amazon Prime Video proporrà ora agli spettatori italiani la serie in otto episodi. La serie arriva in Italia il 7 maggio e in altri 18 paesi, dopo aver debuttato lo scorso febbraio in Austria, Svizzera e in Germania.