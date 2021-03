Dopo il Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ha cambiato vita e ha ritrovato la serenità al fianco di Giulia Salemi, di cui si è profondamente innamorato. Come ha svelato lui stesso in diverse interviste, la giovane influencer ha saputo rapirgli il cuore, facendogli credere di nuovo nell'amore.

In queste ultime ore, però, non è passata inosservata la frecciatina dell'ex fidanzata di Pierpaolo, Ariadna Romero, madre di suo figlio. Quest'ultima sui social ha risposto ad alcune domande dei fan, tuttavia alcune sue risposte sono apparse abbastanza "strane".

L'ex di Pierpaolo sbotta sui social: 'Non ho famiglia in Italia'

Nel dettaglio, una fan di Ariadna, le ha chiesto come si sta organizzando adesso che Leo non va più all'asilo causa emergenza Covid-19.

"A chi lo lasci quando lavori?" ha scritto la fan curiosa e l'ex di Pretelli ha risposto, facendo chiarezza, rivelando che nel momento in cui lei è fuori casa per degli impegni lavorativi, il bambino resta con sua mamma.

"È il mio angelo, la mia eroina. Ha lasciato la sua casa, il suo paese, la sua vita e si è trasferita da me, non per scelta sua ma per starmi vicina e darmi una mano con il piccolo, visto che non ho famiglia in Italia", ha scritto Ariadna Romero.

La frecciatina di Ariadna Romero e Deianira attacca

Immediata la reazione dell'influencer Deianira Marzano, la quale sui social ha sottolineato che dire di non avere famiglia in Italia sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della famiglia di Pierpaolo.

"Dimostra di averli solo usati" ha sbottato l'influencer.

In attesa di scoprire se ci saranno risvolti su questa vicenda e se Ariadna oppure Pierpaolo faranno ulteriormente chiarezza su questa situazione, va detto che Pretelli in una recente intervista è stato molto chiaro in merito al rapporto tra Giulia Salemi e il piccolo Leo.

La scelta di Pierpaolo in merito al rapporto tra Giulia Salemi e suo figlio Leo

Pierpaolo, infatti, ha ammesso che negli anni precedenti post separazione da Ariadna, non ha mai fatto conoscere le sue nuove fidanzate al bambino.

Una forma di protezione e rispetto quella di Pretelli, il quale ha ammesso che presenterà Giulia a suo figlio, soltanto nel momento in cui sarà pienamente convinto del sentimento che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Intanto, però, le premesse per far sbocciare e soprattutto durare questo sentimento sembrano esserci tutte.

I "Prelemi", così come vengono chiamati dai loro stessi fan, continuano a essere inseparabili l'uno dall'altro e anche questo fine settimane lo stanno trascorrendo assieme, come testimoniato dagli scatti social che i due hanno postato su Instagram e Twitter, mentre guardavano la prima puntata del serale di Amici 20.