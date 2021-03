Rosalinda Cannavò è sparita dai social dopo la puntata del 14 marzo di Non è L'Arena, il talk show domenicale condotto da Massimo Giletti che è tornato a occuparsi del caso AresGate. Nel corso della trasmissione sono state mosse delle pesanti accuse nei confronti dell'attrice siciliana, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip 5. In particolar modo, un ospite che ha deciso di non svelarsi, ha rivelato che Rosalinda avrebbe fatto parte di una presunta setta segreta. Accuse che hanno fatto il giro del web e dei social e che soltanto nel tardo pomeriggio del 15 marzo hanno spinto la Cannavò a rompere il silenzio.

'Ho preferito allontanarmi dai social' scrive Rosalinda su Instagram

Rosalinda, con un messaggio che ha postato tra le stories del suo profilo Instagram, si è voluta scusare con i fan perché oggi non è stata attiva come al solito e non ha condiviso momenti del suo quotidiano con i sostenitori che la supportano anche adesso che si sono spenti i riflettori sul GF Vip.

"Scusate se oggi non sono stata molto presente, ma per una serie di circostanze non sono al massimo dell'umore" ha ammesso senza troppi mezzi termini Rosalinda.

"In quanto voglio regalarvi solo contenuti positivi, ho preferito allontanarmi dai social per ritornarci quando sarò più serena" ha scritto la Cannavò.

A Non è L'Arena le pesanti accuse nei confronti di Rosalinda Cannavò

L'attrice siciliana, quindi, ha ribadito che in questo momento della sua vita non è serena: evidentemente le accuse che le sono state mosse nel corso della trasmissione di Massimo Giletti non l'hanno lasciata indifferente.

Per fortuna, però, può contare sempre sul sostegno e sul supporto dei suoi numerosissimi fan che la seguono e l'hanno inondata di messaggi di affetto sui suoi profili social.

Eppure, malgrado non fosse al massimo delle sue forze, Rosalinda ha voluto comunque mandare un messaggio in occasione della giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, di cui lei stessa ne è stata vittima nel corso della sua vita, come ha raccontato più volte all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Da Giletti si è parlato di 'presunta setta' sul caso Rosalinda Cannavò

Sta di fatto che, dopo le accuse che le sono state mosse in diretta tv nel programma di Massimo Giletti, resta da capire quella che sarà la decisione futura di Rosalinda.

Non si esclude che l'attrice siciliana possa essere ospite in una delle prossime puntate del talk show condotto da Massimo Giletti per raccontare la sua versione dei fatti, dopo che l'ospite "anonimo" ha parlato di una presunta setta e di un santone al quale la Cannavò si sarebbe affidata in passato.