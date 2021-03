Rosalinda Cannavò, nota anche come Adua Del Vesco, ha deciso di lasciare i social network dopo essere stata chiamata in Procura per il caso "Ares Gate". La notizia ha spiazzato i fan dell'attrice siciliana, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La casa di produzione interessata all'indagine della Procura è l'Ares Film, fondata dal produttore Alberto Tarallo e dallo sceneggiatore milanese e suo compagno Teodosio Losito, morto suicida l'8 gennaio 2019. A tal riguardo, Rosalinda Cannavò ha avuto un profondo sfogo all'interno della casa del Grande Fratello Vip, nel quale accusava la casa di produzione di aver portato Teodosio Losito a togliersi la vita.

Sono stati questi i motivi per i quali l'ex concorrente del reality di Canale 5 è stata coinvolta nell'indagine "Ares Gate".

Rosalinda Cannavò in Procura per l'Ares Gate

Rosalinda Cannavò è stata convocata in Procura per l'Ares Gate e da quel momento ha deciso di allontanarsi per un po' dai social network, con grande dispiacere per i suoi fan. Lo scandalo "Ares Gate", che vede decine di personaggi dello spettacolo coinvolti, è nato all'interno del Grande Fratello Vip dopo le confessioni di due concorrenti: Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò hanno parlato dell'argomento "spinoso" in una delle loro chiacchierate notturne, nelle quali si confrontavano riguardo alcuni episodi assai dolorosi vissuti in passato. Il caso è stato chiamato "Ares Gate" per via del nome della casa di produzione interessata, la "Ares Film", per la quale sia la Cannavò che Morra hanno lavorato con alcuni progetti.

Entrambi hanno descritto il periodo nel quale lavoravano con la casa di produzione come il più brutto e difficile della loro vita.

Rosalinda Cannavò: 'Preferisco allontanarmi dai social'

Dopo le confessioni dei due concorrenti, la casa di produzione Ares Film ha preso provvedimenti legali nei confronti del programma Mediaset. Inoltre, la Procura ha deciso di andare in fondo alla vicenda e di aprire un'indagine allo scopo di scoprire alcune ipotetiche verità insinuate da Rosalinda Cannavò e da Massimiliano Morra, ma anche da altri personaggi dello spettacolo, come Gabriel Garko e Lorenzo Crespi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A seguito della convocazione in Procura, Rosalinda ha deciso di allontanarsi per un po' di tempo dai social network e in una delle sue storie, pubblicate nelle ore scorse su Instagram, l'attrice siciliana ha dichiarato: "Voglio regalarvi solo contenuti positivi. Preferisco allontanarmi dai social per tornare quando sarò più serena". Il gesto di Rosalinda ha rammaricato i suoi fan, ma l'ex gieffina, al momento, non ha aggiunto altri particolari riguardo al periodo che sta vivendo.