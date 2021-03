Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, Tempesta d'amore, nota in patria con il titolo di Sturm der liebe. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia da domenica 7 a sabato 13 marzo 2021.

Le vicende di questa settima saranno principalmente incentrate sulle macchinazioni di Ariane per impedire la ripresa economica del Furstenhof, sulla speranza di Lucy di potersi riavvicinare a Paul, sui problemi comportamentali di Franzi che la porteranno ad allontanarsi momentaneamente da Tim e sul triangolo formato da Robert, Cornelia e Vanessa.

Vanessa affronta Cornelia

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Vanessa finirà per convincersi che Cornelia sia interessata sentimentalmente a Robert. Travolta dalla gelosia, la donna intimerà alla rivale di allontanarsi il più possibile da Robert, sfidandola ad incontrarsi faccia a faccia in un solitario casolare di proprietà dei Saalfeld. Nel frattempo, Franzi, sconvolta dal proprio comportamento, chiederà a Michael di visitarla. Dopo averlo fatto, il medico le consiglierà di farsi vedere da uno specialista che possa comprendere meglio le sue condizioni. Più tardi, Steffen le chiederà di mentire alla polizia sull'aggressione in cui sono stati coinvolti, ma la giovane preferirà rispondere con sincerità alle domande degli inquirenti.

Dopo l'aggressione subita, Tim si rifiuterà di vedere Franzi per poi cambiare idea dopo aver sentito le scuse della sua ex.

Robert ritrova Vanessa

Ariane riuscirà a convincere Robert ad impedire a Christoph e Werner di organizzare la gara d'auto d'epoca per risanare le finanze del Furstenhof. Paul cercherà di trovare un modo per far conciliare il suo ruolo di padre e quello di fidanzato di Michelle.

A causa di un incidente, Vanessa e Cornelia rimarranno bloccate nella baita dove inizieranno a conoscersi meglio. Nel frattempo, Robert noterà la loro assenza e si metterà in cammino per ritrovarle nel più breve tempo possibile. E così avverrà poco dopo. Christoph riuscirà a trovare un modo per far sì che il consiglio locale approvi l'esibizione di auto d'epoca in hotel.

Ariane lo verrà a sapere e cambierà i suoi piani per impedire la ripresa economica del Furstenhof, annullando il contratto di assicurazione che Werner stipulerà per tutelare la sicurezza delle auto d'epoca.

Rosalie chiederà a Werner ed Andrè di poter entrare in affari con loro. Più tardi, un amica di Ariane, Selina Von Thalheim, arriverà al Furstenhof per partecipare al raduno di auto d'epoca insieme a molti altri PR. Lucy inizierà a sperare in un suo riavvicinamento con Paul quando noterà che il giovane litiga spesso con la sua fidanzata, Michelle.