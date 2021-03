Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta D'amore, ambientata in un immaginario paesino situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 21 al 27 marzo 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi finanziari del Furstenhof, sull'innamoramento di Vanessa per Robert, sui piani escogitati da Tim per impedire la vendita delle stalle e sulla decisione di Franzi di sposare Steffen.

Robert vorrebbe vendere le stalle del Furstenhof

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Ariane darà a Robert e Werner tutta la responsabilità dell'incendio e dell'assenza di una polizza assicurativa che possa coprire il costo di tutti i danni subiti. Sconvolto dalla situazione in cui versa l'hotel della sua famiglia, Robert proporrà al padre di vendere le stalle per evitare il fallimento, scatenando la rabbia di Tim. Il giovane, infatti, si mobiliterà immediatamente per convincere gli altri azionisti del Furstenhof ad ipotecare le loro quote per ottenere un prestito dalla banca.

Christopph ritrova il portafortuna di Seline

Guardando le foto del servizio pubblicitario in cui ha posato, Michael si renderà conto che Rosalie lo guarda con uno sguardo da innamorata.

Nel frattempo, Cornelia capirà che Vanessa è realmente innamorata di Robert e vorrebbe una storia seria con lui. Christoph chiederà in prestito ad Alfons una sonda con cui aiutare Seline a ritrovare il suo portafortuna fra i rottami della macchina di suo padre. Dopo un'accurata ricerca, infatti, i due riusciranno a ritrovare il gingillo che cercavano.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ariane si rifiuterà di ipotecare le sue quote del Furstenhof, affermando di averlo già fatto per sistemare l'impianto elettrico dell'hotel. La spiegazione della donna però non convincerà del tutto Christoph che l'affronterà per smascherarla.

Steffen trascorre del tempo con Franzi

Per non perdere il suo posto di istruttore al Furstenhof, Paul chiederà un congedo non retribuito per poter seguire Michelle nel suo viaggio in giro per il mondo.

Ariane si rifiuterà di assecondare la richiesta del giovane, spingendolo a dare le dimissioni. Più tardi, Michael farà un'importante proposta di lavoro a Paul che rifiuterà l'offerta per non lasciare la sua fidanzata. Michelle lo verrà a sapere e deciderà di rinunciare al suo viaggio in giro per il mondo per rimanere al fianco del fidanzato. Steffen e Franzi trascorreranno diverso tempo insieme a casa di Margit prima di decidere di sposarsi e avviare i preparativi per le nozze. Per farsi perdonare da Vanessa, Rosalie le offrirà il suo aiuto per conquistare Robert.