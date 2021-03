Hanno sollevato un vero e proprio polverone, le affermazioni fatte a "Live non è la D'Urso" da Pietro Delle Piane, fidanzato della showgirl Antonella Elia. L'attore nel corso della puntata di

domenica 14 marzo, ospite insieme alla sua compagna per affrontare le cinque sfere, ha dichiarato di aver recitato un copione a Temptation Island. L'uomo rincarando la dose nei confronti della trasmissione ha aggiunto che si tratta di uno show e non della vita vera. Frasi gravi che hanno spinto la Fascino, società di Maria De Filippi, a procedere per vie legali e querelare Pietro Delle Piane. Nelle scorse ore, sempre la Fascino ha deciso di fornire la prova del nove smentendo una volta per tutte il compagno della showgirl Antonella Elia.

Un video mai andato in onda smentisce Pietro Delle Piane

La produzione di Temptation Island, nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram una serie di filmati inediti registrati a telecamere spente e mai andati in onda. I video che immortalano Pietro Delle Piane, fanno riferimento in particolare al bacio che l'attore avrebbe dato alla tentatrice Beatrice De Masi. Sotto al video in questione c'è la didascalia: "Per recitazione o per amore di verità?" Poi, vengono mostrate le rivelazioni fatte dalla single riguardo il bacio. La ragazza ha detto di essere stata baciata in bocca, un bacio inaspettato dato senza microfono e in luogo in cui non vi erano le telecamere. La produzione ha poi pubblicato anche un secondo video in cui vengono fatte sentire le dichiarazioni di Pietro Delle Piane.

Il video è corredato da questa descrizione: "In seguito, sempre in un fuori onda, Pietro Delle Piane credendo di non essere registrato parla a bassa voce con la single Beatrice De Masi".

Le dichiarazioni fatte da Pietro Delle Piane fuori onda a Temptation Island

Nel filmato, Pietro Delle Piane credendo di non essere ripreso dalle telecamere, chiede alla single Beatrice di scrivergli su Instagram al termine del programma.

Poi si preoccupa molto del fatto che Antonella Elia possa venire a sapere del bacio e che i media possano poi demolirlo e massacrarlo. Pietro chiede alla ragazza se può fidarsi di lei e se per caso ha raccontato del bacio che si sono scambiati in un luogo dove ci sono i microfoni e le telecamere. A termine del video, l'uomo afferma che devono stare molto attenti.

Cosa ne penserà Antonella Elia di questi video inediti? Perdonerà ancora una volta il suo fidanzato Pietro? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi di questa vicenda che potrebbe addirittura portare Maria De Filippi a decidere di lasciare la Mediaset. Pare infatti che il suo contratto con l'azienda sia in scadenza a giugno 2021.