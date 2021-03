Tommaso Zorzi continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. In queste settimane ha debuttato come nuovo opinionista all'Isola dei Famosi e la sua presenza non è passata affatto inosservata. Anche ieri sera, durante la quarta puntata del reality show, Zorzi ha lasciato il "segno" puntando il dito contro Daniela Martani per il modo in cui ha attaccato Gilles Rocca in diretta, accusandolo di essere una persona aggressiva. Al termine della serata, però, Zorzi si è lasciato andare ad un duro sfogo personale, in cui ha ammesso che questo periodo non è affatto facile per lui.

Lo sfogo notturno di Tommaso Zorzi dopo l'Isola dei famosi

Nel dettaglio, Tommaso dopo la diretta dell'Isola dei famosi 2021 di ieri, è tornato a casa ed ha pubblicato una serie di stories sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui ha voluto ringraziare i tantissimi fan che lo seguono e lo supportano.

"Grazie di tutto per oggi, siete stati il mio sostegno. Non ho avuto una giornata facile" ha ammesso Tommaso aggiungendo poi che in questo periodo, la vita che sta facendo gli sembra più grande rispetto alla sua età.

"A volte ho l'impressione di non riuscire a gestire tutto, ma ci siete voi che in questo siete fondamentali" ha ammesso Tommaso rivolgendosi ai quasi due milioni di fan che lo seguono e lo supportano su Instagram e che gli hanno permesso di diventare uno dei personaggi più influenti del momento.

'Ho creduto di cedere' ammette Zorzi sui social

"Veramente ho creduto di cedere ad un certo punto" ha ammesso Tommaso lasciandosi andare a questo sfogo notturno in cui ha deciso di aprire il suo cuore post diretta dell'Isola dei famosi 2021.

E, in effetti, la giornata di ieri è stata complicata per Zorzi per diversi motivi. In primis c'è stata la polemica dopo la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show, dove era ospite anche Giorgia Meloni. In tantissimi hanno puntato il dito contro il vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip perché non si sarebbe confrontato con il leader di Forza Italia in merito alla questione della "Legge Zan".

La scelta di Tommaso di querelare Fulvio Abbate dopo il GF Vip

Successivamente, poi, Tommaso ha fatto sapere dai suoi profili social di aver scelto di querela Fulvio Abbate, ex protagonista del Grande Fratello Vip 5. Il motivo? Zorzi non ha gradito le ultime dichiarazioni che sono state rilasciate da Fulvio nei suoi confronti e per questo motivo ha dato mandato ai suoi avvocati di procedere legalmente.

Insomma una giornata non facile per l'opinionista dell'Isola dei famosi, il quale però ha ritrovato la serenità grazie all'affetto smisurato dei tantissimi fan che sono sempre dalla sua parte e lo supportano.