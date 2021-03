Sono passati circa dieci giorni dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e Tommaso Zorzi sta provando a tornare alla vita di sempre, quella fatta di cose semplici e soprattutto lontane dai riflettori. Intervistato da una nota rivista di Gossip, Chi, l'influencer ha fatto i nomi dei vipponi con i quali è rimasto in contatto dopo la vittoria. Per quanto riguarda il futuro in tv, Tommy ha confermato il "no" all'Isola dei Famosi e la speranza di poter lavorare al fianco di Maria De Filippi un giorno.

Le decisioni professionali di Zorzi dopo il GF Vip 5

Il talento da intrattenitore che ha dimostrato di avere nella casa del Grande Fratello Vip, ha aperto molti sbocchi di lavoro a Tommaso.

Terminata l'esperienza nel reality di Alfonso Signorini, il vincitore della quinta edizione ha ricevuto tante proposte, anche da trasmissioni molto conosciute e amate dal pubblico.

Ad un giornalista che gli ha chiesto se è vera l'indiscrezione secondo la quale avrebbe rifiutato il ruolo di opinionista della nuova Isola dei Famosi, Zorzi ha fatto sapere: "Ringrazio di cuore Mediaset e le persone che me l'hanno offerto, ma fisicamente ho bisogno di fermarmi".

"Non sarei stato me stesso e avrei dato meno al programma di Ilary Blasi, che stimo", ha aggiunto il giovane nella spiegazione del suo no al format sulla sopravvivenza che debutterà il prossimo 15 marzo.

Tommy ha anche detto che ha preferito concedersi qualche giorno di relax con la famiglia in montagna per staccare e pensare con calma al futuro e ai progetti che gli piacerebbe realizzare in televisione.

L'ammirazione di Zorzi per Maria De Filippi

Il rifiuto di Tommaso alla quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi, è stato confermato anche dal diretto interessato, che però ha precisato che, nonostante la stanchezza, accetterebbe di partecipare ad un altro programma storico di Canale 5.

Nel commentare un rumor che è circolato di recente sul suo conto e sul suo futuro in televisione, Zorzi ha fatto sapere che non ci penserebbe un attimo a dire "sì" a Maria De Filippi per qualsiasi format lei voglia proporgli.

Dopo aver chiarito che non sarà uno dei giudici del serale di Amici 20, l'influencer ha aggiunto: "Molti pensano che quando ho detto che farei le fotocopie per lei, scherzavo. In realtà, andrei anche domani ma vestito firmato".

Il ricordo di Zorzi dei compagni di Grande Fratello Vip

Nella prima intervista cartacea che ha rilasciato dopo l'uscita dalla casa del GF Vip, Tommaso ha anche parlato di quanti e quali concorrenti con i quali ha mantenuto dei rapporti dopo la fine del programma.

"Continua con Francesco Oppini, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Enock e Andrea Zelletta, che sono ragazzi veramente puliti", ha chiarito il vincitore della quinta edizione prima di commentare il vippone che l'avrebbe dovuto corteggiare davanti alle telecamere per volere degli autori.

Terminata l'esperienza tra le mura di Cinecittà, Zorzi è stato informato del fatto che il nuotatore Alex Di Giorgio sarebbe dovuto entrare in gioco appositamente per lui, nella speranza che tra loro potesse nascere qualcosa. Lo sportivo ha dovuto rinunciare all'ultimo momento per motivi di lavoro, quindi Tommy non ha più avuto nessuno col quale interagire sentimentalmente parlando.

"Ho scoperto tutto. Lui è un figo. Per adesso siamo allo scambio di like su Instagram, ma spero di arrivare a quello di due bicchieri di vino", ha concluso il ragazzo nel ricordare che è ancora single e in cerca della persona giusta.