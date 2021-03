Terminato il percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, per Tommaso Zorzi sono arrivate subito le prime nuove offerte di lavoro dal punto di vista televisivo. Il vincitore di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, sarà tra gli opinionisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, a partire dal 15 marzo. In questi giorni, sui social, non tutti hanno gradito il suo cambio repentino di idea, dato che solo pochi giorni fa Zorzi dichiarò di aver detto "no" all'Isola per riposarsi dopo le "fatiche" del GF Vip.

Come se non bastasse, sulle pagine di Dagospia, è stato pubblicato un vecchio video di Zorzi non proprio edificante, in cui il ragazzo si lascia andare ad una bestemmia sui social.

Confermata la presenza di Tommaso Zorzi nel cast dell'Isola dei famosi

Nel dettaglio, prima che Mediaset confermasse la presenza di Tommaso Zorzi nel cast dell'Isola dei famosi 2021, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip aveva ammesso che non avrebbe fatto parte del cast di opinionisti perché desiderava risposarsi e non avrebbe avuto le forze necessarie per affrontare questa esperienza.

A quanto pare, però, le cose sono cambiate e lo stesso Tommaso sui social ha confermato ai suoi numerosissimi fan che sarà ufficialmente il terzo opinionista dell'Isola, al fianco di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Sui social non sono mancate le polemiche, acuite anche dal ritrovamento di un vecchio video di Zorzi che ha fatto già il giro del web e dei social.

Spunta un vecchio video di Zorzi in cui bestemmia

Nel filmato risalente a qualche anno fa, si vede Tommaso all'interno di un supermercato mentre va ad acquistare birre alle 8 di mattina (così come ribadisce lui stesso) e poi si lascia andare ad una bestemmia.

Il video venne caricato dallo stesso Zorzi sul suo profilo ufficiale Instagram ma condiviso soltanto con la rosa di "amici più stretti".

Nonostante la restrizione social, evidentemente non tutti quelli con cui l'ha condiviso erano "veri amici", visto che tale filmato è tornato alla ribalta proprio adesso, a pochi giorni dal suo debutto all'Isola dei famosi 2021 nelle vesti di opinionista.

Le polemiche su Tommaso Zorzi prima dell'Isola dei famosi 2021

E tale filmato ha scatenato subito accese polemiche in rete e sui social, tra cui quelle del blogger televisivo Davide Maggio, che in queste ore ha pubblicato un tweet al vetriolo rivolto non solo a Zorzi ma anche contro Mediaset che ha scelto di dare ancora visibilità all'ultimo vincitore del GF Vip.

Insomma le polemiche non mancano, ma per il momento Tommaso non ha rilasciato nessun commento social sul discusso video della bestemmia.