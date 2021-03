Dopo la finale del Grande Fratello Vip e la proclamazione del vincitore Tommaso Zorzi, i suoi fan si aspettavano di vederlo ospite nel salotto di Live - Non è la d'Urso, il talk show domenicale di Canale 5. La scorsa settimana, infatti, Barbara d'Urso ha avuto modo di chiacchierare in studio con diversi protagonisti reduci dall'ultima edizione di successo del GF Vip, tra cui Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, ma non Zorzi. Si era parlato di un possibile accordo tra Tommaso e Maria De Filippi ma quest'oggi hanno lasciato dei sospetti anche le dichiarazioni di Alfonso Signorini sul consiglio che ha dato a Zorzi sul post reality show.

La mancata ospitata di Tommaso Zorzi a Live - Non è la d'Urso

Nel dettaglio, in un primo momento si era vociferato che il motivo dell'assenza di Tommaso a Live - Non è la d'Urso, avesse a che fare con il fatto che Maria De Filippi avesse già arruolato il vincitore del GF Vip nel cast del serale di Amici 20, in onda da sabato 20 marzo. Una versione dei fatti che, tuttavia, è stata smentita dallo stesso Tommaso che sui social ha ammesso che non ci sarebbe nessuna trattativa per fare il giudice ad Amici.

Tuttavia, il vincitore del GF Vip non ha mai fatto chiarezza sul motivo della sua assenza a Live, nonostante d'Urso in più occasioni si sia complimentata con Tommaso per il suo modo di fare all'interno della casa più spiata d'Italia. Zorzi ha preferito tacere e i dubbi non mancano.

Il consiglio di Signorini a Tommaso Zorzi: 'Gli ho consigliato di dire dei no'

Questa mattina, poi, è uscita una nuova intervista ad Alfonso Signorini il quale ha ammesso che al termine della finalissima del GF Vip, Tommaso gli ha chiesto dei consigli per il suo futuro professionale, adesso che si sarebbero spenti i riflettori sul reality show.

"Gli ho risposto di dire tanti no, anche se sarà difficile": è questo il consiglio che Alfonso Signorini si è sentito di dare al fresco vincitore del reality show di Canale 5.

Il futuro di Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip: non sarà nel cast dell'Isola dei famosi

Possibile, quindi, che tra i "no" da dire ci sia anche quello che effettivamente è stato dato alla conduttrice di Live? I fan attendono di scoprire la verità dei fatti e c'è da scommettere che Barbara d'Urso non resterà a lungo in silenzio, visto il chiacchiericcio che si sta facendo su questo argomento.

Di sicuro, il futuro di Tommaso Zorzi non è all'Isola dei famosi 2021. In un primo momento si era parlato di un suo possibile approdo nel cast del reality show condotto da Ilary Blasi nelle vesti di opinionista ma alla fine non sarà così. Al fianco della padrona di casa, infatti, ci saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.