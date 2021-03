Ida Platano potrebbe tornare a Uomini e donne. Una ipotesi che non sembra essere così remota, secondo le ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex dama bresciana su U&D Magazine. Ida, dopo la fine della relazione con Riccardo si è rimessa in piedi e ora è più serena e pronta a guardare avanti. In particolare, sembra già aver adocchiato due cavalieri del Trono Over, Gero e Luca. Sulla scelta di Riccardo e Roberta, ha invece preferito non commentare, dichiarando tra l'altro di non aver voluto vedere la puntata andata in onda solo qualche settimana fa.

Ida sulla scelta di Riccardo e Roberta: ‘Ho preferito non guardarla’

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri tra alti e bassi, è andata avanti per quasi 5 anni e si è conclusa a metà del 2020. Guarnieri, lo scorso novembre si è rimesso in gioco a Uomini e donne, ricominciando a frequentare una sua ex fiamma, Roberta Di Padua. Tra loro il sentimento è cresciuto con il passare dei mesi, tanto che qualche settimana fa hanno deciso di uscire insieme dal programma. Ma come avrà preso Ida Platano la scelta del suo ex fidanzato? Durante l'intervista, la 36enne bresciana ha dichiarato di aver deciso di non guardare la scelta andata in onda su Canale 5. A domanda diretta su Roberta Di Padua, la donna che ha preso il suo posto nel cuore di Riccardo ha dichiarato: “Preferirei non rispondere a questa domanda”.

L'ex dama di U&D Ida Platano ritrova il sorriso: 'Ho fatto un buon lavoro'

Sembra che Ida voglia mettersi alle spalle ciò che è stato con Riccardo, grazie ad un percorso terapeutico che l’ha portata oggi a ritrovare la propria serenità, anche senza avere un uomo a fianco a sé: “Bisogna stare bene con sé stessi qualsiasi sia la nostra situazione sentimentale”.

L’ex dama di Uomini e donne ha raggiunto la consapevolezza che un uomo deve essere un di più e non la causa della mancata felicità. Una donna rinata, grazie ad un lungo lavoro su sé stessa. Ora il suo umore è cambiato, è orgogliosa di sé e di tutto ciò che ha fatto nella vita e, guardandosi allo specchio la donna può dire: “Brava Ida, hai fatto un buon lavoro”.

Platano torna a U&D? Intanto mette gli occhi su Gero e Luca

Ora che le difficoltà del passato sono dietro alle spalle Ida Platano non esclude un possibile ritorno a Uomini e donne. A tal proposito, l'ex dama bresciana ha ammesso di aver già messo gli occhi su due cavalieri, Gero Natale e Luca Cenerelli. Ma quali caratteristiche deve avere il suo uomo ideale? A tal riguardo, Ida ha specificato che per lei le qualità indispensabili sono il rispetto, la lealtà e la sincerità. Un uomo che la faccia sentire unica e che la sappia far ridere. Riuscirà a trovarlo nello studio di Uomini e donne, se mai decidesse di farvi ritorno?