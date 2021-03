Matteo Ranieri e Sophie Codegoni di Uomini e donne non stanno più insieme. Dopo la diretta Instagram dell'ex tronista in cui - in lacrime - ha annunciato la fine della sua relazione, anche l'ex corteggiatore ha confermato. Matteo ha spiegato che la coppia si è lasciata in modo civile. Il giovane ha detto che alla base della rottura, c'era uno stile di vita troppo differente.

La versione dell'ex corteggiatore

La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne in principio sembrava essere molto affiatata. Dopodiché è iniziato a calare il gelo, tanto che entrambi si sono mostrati sempre meno sui social.

Dopo le parole di Sophie Codegoni, anche Matteo Ranieri è intervenuto sull'attuale situazione. In una serie di storie su Instagram, l'ex corteggiatore ha esordito: "Volevo annunciare e confermare la fine della mia relazione". Dunque, il giovane ha spiegato che in questi giorni è sparito dai social per questo motivo. Una volta compresa la situazione, il diretto interessato si è sentito di parlare con i suoi follower: "Ci siamo lasciati perché non si andava d'accordo su tante cose". Matteo ha precisato che avendo uno stile di vita differente da Sophie, interessi diversi e prospettive per il futuro differenti, la coppia ha preferito interrompere la conoscenza. Ranieri ha spiegato che negli studi del dating show di Canale 5, tra lui e Codegoni era tutto speciale ma una volta fuori si sono accorti che non era tutto rose e fiori.

L'ex corteggiatore ha fatto sapere di essere provato per la rottura: "Non è facile". Poi, ha rivelato in quali rapporti sono rimasti lui e Sophie Codegoni: "Ci siamo lasciati da persone civili".

Sophie: 'Non si tengono le persone con le catene'

In una diretta Instagram, Sophie Codegoni ha spiegato di non essere più fidanzata con Matteo Ranieri. Come confermato dall'ex corteggiatore, anche la 19enne ha parlato di problemi legati alla diversità di entrambi: Sophie si ritiene una persona difficile, ma non viziata.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Inoltre, se potesse tornare indietro, sceglierebbe di nuovo Matteo Ranieri: "Gli presenterei la mia famiglia, i miei amici e i miei luoghi". Secondo Codegoni, il suo carattere non è stato capito da Matteo. La diretta interessata ha ammesso di essersi presa qualche giorno di silenzio, perché voleva capire se la coppia potesse darsi o meno una seconda chance.

Infine, Sophie ha spiegato che vorrà sempre bene al suo ex corteggiatore e ha aggiunto: "Non si tengono le persone con le catene".

Nel frattempo, sui social è intervenuta anche la mamma di Codegoni. La signora Valeria ha riferito di non poter stare più zitta di fronte alle cattiverie lette sulla figlia. La donna ha invitato tutti a farsi un esame di coscienza, poiché offendere in modo gratuito una ragazza di 19 anni non è mai costruttivo.