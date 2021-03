La registrazione di Uomini e donne dell'11 marzo rivela novità riguardo al trono over. Nicola Vivarelli è tornato nel parterre, ma non per riprendere una frequentazione con Gemma. Nel frattempo, Galgani ha ricominciato a sentirsi con Maurizio Giaroni e, a causa della sua scelta, è stata attaccata da Tina e Gianni. Gero ha deciso di lasciare il dating show, mentre Sperti ha avuto un battibecco con Maria Tona.

Nicola Vivarelli torna a Uomini e Donne, ma non riprende la frequentazione con Gemma

Le anticipazioni presenti sul web rivelano che Nicola Vivarelli, dopo aver trascorso qualche mese a bordo delle navi per lavoro, è tornato ad essere un cavaliere di Uomini e Donne.

Durante la sua assenza, il marinaio toscano ha sentito un paio di volte Gemma, ma in amicizia e non ha deciso di rientrare nel programma per la dama torinese. Nel frattempo, Galgani ha dichiarato di sentirsi sola e ha scelto di risentirsi con Maurizio. Gemma ha inviato un messaggio a Giaroni e si sono sentiti al telefono per circa due ore.

Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano Gemma

Gianni Sperti e Tina Cipollari, apprendendo che Gemma ha riallacciato i contatti con Maurizio, hanno attaccato la dama torinese. In particolar modo, i due opinionisti non hanno compreso il motivo per il quale Galgani abbia scelto di ricominciare a sentire Giaroni, quando, in precedenza, aveva dubitato del suo reale interesse. Nel frattempo, Maria De Filippi ha domandato a Maurizio se per caso fosse stato contattato da un'agenzia e se avesse ricevuto il suggerimento di corteggiare Gemma per ottenere visibilità, ma il cavaliere ha negato questa eventualità.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gero lascia il parterre, Gianni discute con Maria

Gero ha deciso di lasciare il parterre e Samantha Curcio non ha compreso la scelta del cavaliere siciliano. In particolar modo, la tronista non ha capito come possa andare via, dopo le belle parole che si sono detti in esterna. Nel frattempo, Lara, che era scesa solo per corteggiare Natale, va via, così come Gero.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Durante la registrazione di Uomini e Donne dell'11 marzo, per Sabina e Claudio sono scesi i petali rossi e Gianni non si è lasciato sfuggire un dettaglio su Maria. L'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, rivolgendosi a Tona, le ha fatto notare che, durante la scelta, si è accorto che l'imprenditrice romana era emozionata e le ha fatto una battuta: ''L'amica tua se n'è andata e tu sei ancora qua".

Maria ha accusato il colpo, in particolar modo quando Gianni le ha ricordato che farebbe sponsorizzazioni per lavoro, insinuando anche che la dama romana collaborerebbe con il suo ex marito.