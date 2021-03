La nuova registrazione di Uomini e donne, tenutasi il 3 marzo, riserva nuove soprese sia per quanto riguarda il Trono Over che quello dei più giovani. Gemma Galgani, non solo ha lasciato a bocca aperta tutti nel corso della sfilata, ma ha poi deciso di chiudere con Cataldo Boccoli, il cavaliere giunto nelle scorse settimane per conoscerla. Novità anche per Samantha che, oltre a battibeccare ancora con Armando, ha mostrato interesse per Gero Natale, il cavaliere del Trono Over.

U&D, ultima registrazione: Gemma stupisce durante la sfilata

Molte novità giungono dalle anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione di Uomini e donne.

Secondo quanto riportato dal web la registrazione si è aperta con la sfilata a tema "Scacco al re: sedotto e conquistato". La prima ad uscire in passerella è stata Gemma Galgani, che ha stupito tutti facendo il verso a CharlizeTheron nella pubblicità di un profumo. La dama è uscita da una vasca piena di palloncini dorati. La vittoria è andata però a Sabina, che ha sfilato vestita da segretaria, facendo poi uno spogliarello molto apprezzato dagli uomini del parterre. Solo Gianni Sperti non è stato conquistato dalla dama.

Gemma chiude con Cataldo Coccoli, lui abbandona lo studio di Uomini e donne

Dopo lo spazio dedicato alla sfilata, al centro dello studio di Maria De Filippi si è seduta Gemma. La dama è uscita ancora con Cataldo Coccoli ed anche in questa circostanza è rimasta turbata dagli atteggiamenti del cavaliere.

Cataldo ha poi dichiarato di essere disposto ad uscire insieme a Gemma dal programma. Dichiarazioni che non hanno convinto né Gemma né tantomeno Gianni Sperti, che lo ha accusato di sfruttare la dama torinese solo per stare al centro dell'attenzione. Sta di fatto che Gemma, dopo essersi trovata nuovamente in imbarazzo con Coccoli, ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza.

Cataldo di contro, ha chiesto di poter rimanere a Uomini e donne in attesa che la dama cambi idea ma, il netto rifiuto di Gemma, lo ha portato poi ad abbandonare lo studio.

U&D, spoiler registrazione 3 marzo: Samantha interessata a Gero, Armando interviene

Anche questa volta nulla di fatto per Gemma Galgani. La frequentazione con Cataldo Coccoli si è interrotta sul nascere.

La registrazione è proseguita e, da quanto riportano le anticipazioni, Samantha Curcio si è detta interessata al cavaliere del Trono Over Gero Natale. I due si sono parlati dopo la scorsa registrazione e sembra esserci del feeling e dell'interesse reciproco. Ovviamente i due corteggiatori della tronista, Alessio e Ugo, non hanno preso bene la cosa. Nella discussione è intervenuto anche Armando, che ha dato della incoerente a Samantha. Dopo il battibecco della scorsa volta, il pubblico di Uomini e donne ha già capito che tra Incarnato e la tronista non scorre buon sangue.

Per vedere in onda su Canale 5 quanto accaduto nell'ultima registrazione di Uomini e donne, bisognerà attendere qualche settimana. Si ricorda che il dating show di Maria De Filippi va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.

Per rivedere le puntate, basta collegarsi al sito Mediaset Play o Witty Tv.