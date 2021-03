Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda a metà marzo, confermano che sarà rispettata la timeline reale, come da tradizione. Spazio quindi alla festa del papà che verrà celebrata da tutti i bambini della soap opera partenopea, nella puntata di venerdì 19 marzo. Per l'occasione, Irene, Bianca e Jimmy si prepareranno a partecipare ad una simpaticissima caccia al tesoro, anche se qualcuno non condividerà l'entusiasmo legato a questa ricorrenza. Nel frattempo, in una storyline di sollievo comico, Sasà e Bice Cerruti si prepareranno, in modo totalmente differente, ad affrontare una seconda cena a casa Sarti.

Come andrà stavolta?

Un posto al sole, trame fino al 19 marzo: spazio ai bambini, per la festa del papà

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, in un perfetto parallelismo con lo scorrere del tempo reale, a Palazzo Palladini verrà celebrata la festa del papà. Al centro della vicenda ci saranno i bambini ed in particolare sarà dato ampio spazio alla piccola Irene (Greta Putaturo). La bambina sarà infatti intenzionata a fare un'emozionante sorpresa a suo padre, ma ci riuscirà? Gli spoiler non svelano cosa realizzerà esattamente la piccola, ma sottolineano che Filippo (Michelangelo Tommaso) rimarrà letteralmente senza parole dinanzi a tale regalo.

Upas, anticipazioni 15-19 marzo: parte la caccia al tesoro

In occasione del 19 marzo i piccoli Irene, Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (Gennaro De Simone) parteciperanno ad una simpaticissima iniziativa.

Le anticipazioni di Un posto al sole, rivelano infatti che i tre bambini saranno protagonisti di una divertente caccia al tesoro. Sfortunatamente però non tutti condivideranno il clima di entusiasmo, per la festa del papà, dal momento che un protagonista manifesterà un certo disagio dinanzi a questa ricorrenza. Ma perché? E, soprattutto, di chi si tratta?

Un posto al sole, spoiler 15-19 marzo: Sasà a lezione di bon ton

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giggino (Walter Melchionda) deciderà di impartire delle lezioni di galateo al suo amico Cerruti (Cosimo Alberti). Il vigile Cotugno, vedendo il collega in seria difficoltà, si appresterà quindi a dargli alcuni consigli sulle buone maniere, il tutto sotto lo sguardo incredulo del loro comandante Guido Del Bue (Germano Bellavia).

Sull'altro versante, Bice Cerruti (Lara Sansone) sarà determinata a realizzare qualcosa di sbalorditivo in grado di atterrire Bruno Sarti (Giovanni Caso) e sua sorella Morgana (Valeria Frallicciardi), durante la cena. La volontà della donna ovviamente agiterà ulteriormente il povero Sasà, terrorizzato dalle possibili conseguenze della serata.