Si preannunciano decisamente interessanti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana dal 15 al 19 marzo. Nelle prossime puntate verrà dato ampio spazio a due storie d'amore, apparentemente destinate a non avere un lieto fine, ma che potrebbero aprire la strada ad una nuova relazione. A breve Clara sorprenderà Alberto e Barbara assieme in atteggiamenti intimi, ma la ragazza non sarà l'unica a rendersi conto di essere stata tradita. In una storyline, che finirà per intrecciarsi a quella precedente Rossella verrà, infatti, a conoscenza del fatto che Patrizio e Clara hanno una sorta di relazione e a dirglielo sarà la sua "amica" Ilaria.

Ma quest'ultima lo farà per il suo bene o per vendicarsi?

Un posto al sole, trame 15-19 marzo: Alberto si riavvicina a Clara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Alberto Palladini (Maurizio Aiello), dopo essere stato colto in flagrante tradimento, cercherà in tutti i modi di recuperare il suo rapporto con Clara (Imma Pirone). Le anticipazioni però non svelano nulla in merito alla reazione della ragazza dinanzi al "pentimento" del suo compagno. Nel frattempo Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) verrà assalito dai dubbi e cercherà di far chiarezza su quelli che sono i suoi reali sentimenti.

Upas, anticipazioni dal 15 al 19 marzo: la vendetta di Ilaria

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ilaria (Greta Berti) avrà modo di svelare il suo vero volto.

Quest'ultima scorgerà Patrizio e Clara mentre discutono animatamente e capirà subito che i due hanno una relazione. La ragazza si troverà quindi ad avere la possibilità di prendersi una piccola vendetta, nei confronti dello chef e Rossella, e non se la lascerà scappare di certo. Ilaria confiderà subito a Ross di aver visto il giovane Giordano assieme a Clara, suscitando la reazione della sua amica.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le anticipazioni però non chiariscono se Ilaria ne uscirà da "buona amica" che ha voluto dire la verità o se svelerà subito di essersi voluta prendere una rivincita.

Un posto al sole, spoiler di marzo: Rossella affronta Patrizio

Rossella, venuta a conoscenza della relazione tra Clara e Patrizio, deciderà di affrontare subito quest'ultimo per avere dei chiarimenti, su quanto visto da Ilaria.

Gli spoiler di Un posto al sole, non rivelano cosa dirà Patrizio ma sottolineano che Ross, rimarrà profondamente delusa dall'atteggiamento del suo fidanzato. La ragazza si troverà quindi a dover affrontare un terribile momento di crisi che potrebbe avere delle serie ripercussioni anche sul suo percorso di studi e sulla preparazione della tesi con il professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca).