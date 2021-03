Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 29 al 2 aprile saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Filippo partirà per Milano per avere un secondo consulto medico, Silvia sarà al settimo cielo perché Michele deciderà di farle una sorpresa. Clara prenderà una decisione definitiva in merito al suo rapporto con Alberto.

Filippo rientrerà a casa

Filippo tornerà finalmente a Palazzo Palladini e riabbraccerà Serena e Irene. Tra Ferri e Franco crescerà l'intesa a causa della loro stretta collaborazione ai cantieri e il loro rapporto susciterà la curiosità e le perplessità di Giulia e Renato.

Per Salvatore arriverà un nuovo momento di scompiglio a causa del l'improvviso arrivo di sua sorella Bice a casa di Cotugno. Mariella comincerà a capire il vero valore dell'amicizia.

Franco continuerà a indagare

Serena appoggerà commossa la decisione di Filippo di partire per Milano per ricevere un altro parere medico in merito alle sue difficili condizioni di salute. Franco intanto, continuerà a indagare per conto di Roberto ai Cantieri per cercare il sabotatore. Mariella avrà finalmente modo di riappacificarsi con la sua amica Bice Cerruti pur dovendo pagare un prezzo molto alto. Sasà invece deciderà di affrontare il suo compagno Bruno Sarti.

Il compleanno di Clara avrà un triste risvolto

Arriverà il giorno del compleanno di Clara che da motivo di riavvicinamento con Alberto, diventerà nuovo motivo di scontro a causa della presenza di un terzo incomodo.

Roberto intanto sarà sempre più preso dai problemi legati ai Cantieri e dai continui sabotaggi, per questo motivo proverà invano a coinvolgere anche Marina che gli negherà ancora una volta il suo aiuto. Filippo e Serena affideranno la loro bambina Irene a Giulia e Bianca e poi partiranno per Milano. Clara riceverà una sconvolgente notizia mentre si troverà in compagnia della sua amica.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Barbara invece cercherà di convincere in tutti i modi Alberto a lasciare la sua compagna per continuare a stare con lei. Silvia si rallegrerà perché Michele accetterà di partire con lei per passare la Pasqua insieme, ma una nuova proposta di lavoro per l'uomo rimetterà tutto in discussione. Renato esasperato dai bambini deciderà di affidarli a Niko che li porterà con sé allo studio ottenendo dei risultati del tutto inattesi.

Dopo l'ennesima discussione con Alberto, Clara invece prenderà una drastica decisione. Filippo e Serena rientreranno a Palazzo Palladini dopo che l'uomo si è sottoposto ad un secondo consulto medico. Silvia verrà sorpresa piacevolmente da Michele.