Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a domenica 21 marzo su Canale 5 ci saranno tantissime novità. In particolare Genoveva Salmeron prenderà in giro Ursula davanti a tutti e quest'ultima deciderà di andare via da Acacias 38. La donna però elaborerà un piano e al suo ritorno ci potrebbero essere delle conseguenze per la vedova di Samuel Alday. Nel mentre Emilio cercherà di aiutare sua sorella e dirà a Felicia che non spierà più i corsi di pittura di Camino. Quest'ultima intanto regalerà un suo dipinto a Maite.

Salmeron prenderà in giro la domestica

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Ursula entrerà di nascosto nella casa di Felipe per chiamare a Bilbao, città in cui è nata Genoveva. Nel mentre Camino si arrabbierà con Emilio perché scoprirà che il giovane spierà i suoi corsi di pittura.

Poco dopo la dark lady di Acacias 38 prenderà in giro davanti a tutti la domestica Ursula. Invece Emilio deciderà di aiutare sua sorella e dirà a Felicia che non interferirà più nei corsi di pittura della giovane. Successivamente, Camino regalerà a Maite uno dei suoi ritratti che la pittrice accetterà volentieri e conserverà con molta cura.

Ursula proverà a mettersi in contatto con Cristobal

Nel frattempo Marcia riuscirà a risolvere i suoi problemi con Santiago e vorrà essere sua moglie al più presto.

L'uomo intanto prometterà alla brasiliana che quando convoleranno a nozze saranno finalmente felici e andranno via da Acacias 38. Invece Lolita si renderà conto che la gelosia che aveva nei confronti di Maite non aveva senso di esistere e quindi tornerà ad essere amica della pittrice.

Poco dopo Genoveva costringerà la domestica Ursula ad incontrarsi con Agustina e il dottor Maduro, l’uomo che è stato la causa del suo tentativo di suicidio.

Nel mentre però Ursula continuerà a portare avanti il suo piano e con la telefonata nei Paesi baschi entrerà in contatto con Cristobal, l'uomo che ha ucciso Samuel Alday.

La domestica scapperà via da Acacias 38

Poco dopo ad Acacias 38 circolerà la voce che Ursula era dietro al tentativo di suicidio di Agustina. Tutti gli abitanti del quartiere spagnolo condanneranno Dicenta che sentendosi umiliata deciderà di scappare via.

Ursula però presto potrebbe tornare con una minaccia molto più grande, in quanto scoprirà il luogo in cui vive Cristobal.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Una Vita per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. Intanto per chi volesse rivedere gli episodi precedenti potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.