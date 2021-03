Ci saranno evoluzioni nelle prossime puntate di Una vita, le anticipazioni spagnole rivelano che Marcia e Felipe saranno in pericolo per colpa delle due donne più malvagie di Acacias, Genoveva e Ursula. Entrambe hanno un valido motivo per eliminarli dalla faccia della terra.

Nel frattempo, inizierà la storia d'amore tra Camino e la pittrice Maite che, ovviamente, verrà vista molto male da parte dei vicini e soprattutto di Felicia, che farà di tutto per farle allontanare. L'unico dalla parte di Camino sarà Emilio, che proverà invano a difenderla.

Una Vita, le nuove anticipazioni: Camino e Maite si baciano

Da quando Maite è giunta ad Acacias, tutta l'attenzione è per lei. In particolare, la dolce Camino sembra esserne incantata ad ogni lezione di disegno. Ben presto le due si accorgeranno di essere attratte l'una dall'altra e, anche se lotteranno per non cedere alla passione, si baceranno.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Camino e Maite decideranno di non proseguire la loro relazione perché considerata sconveniente. Nonostante soffrano molto, le due proveranno a stare distanti. Andrà invece meglio a Emilio, che si fidanzerà ufficialmente con Cinta. Qualcosa di oscuro, però, sta per abbattersi su Acacias.

Felipe nelle mani di Ursula e Andrade

Non sono finiti i guai per l'avvocato, che si troverà ancora a combattere con il perfido Andrade.

Ursula raggiungerà il malvivente in carcere e gli offrirà la testa di Felipe in cambio di informazioni su Santiago Becerra. Ignaro di ciò, Alvarez Hermoso si concentrerà sul processo contro di lui. Genoveva proverà astio nei suoi confronti, sentendosi messa da parte e non considerata minimamente sebbene sia incinta.

Genoveva, impegnata nelle sue macchinazioni, incontrerà l'avvocato difensore di Andrade e stringerà un'alleanza con lui: che cosa ha in mente?

Marcia crede a Santiago

Nelle prossime puntate di Una Vita, Santiago riuscirà a convincere Marcia di essere davvero suo marito. L'uomo le prometterà di farla felice, che sia ad Acacias o lontano dal quartiere.

Santiago però vedrà Marcia e Felipe insieme e, sebbene travisi la situazione, si scaglierà contro l'avvocato: se non lascerà in pace sua moglie, la pagherà molto cara.

Infine, Genoveva inizierà a sospettare che Alvarez Hermoso sia ancora innamorato della sua rivale e così progetterà un piano per uccidere Marcia facendo ricadere la colpa su una terza persona.

E così la sfortunata ex coppia formata da Marcia e Felipe sarà nuovamente in pericolo. Ad avere la meglio sarà ancora Genoveva, che continuerà a tramare nell'ombra sicura di farla franca e di avere tutto per sé Alvarez Hermoso.