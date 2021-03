Prosegue l'appuntamento quotidiano su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che ci saranno dei colpi di scena a dir poco clamorosi nell'atteso finale di sempre. Anche per Una vita, così come è già successo per Il segreto, è calato il sipario in patria e la soap ha chiuso definitivamente i battenti. Per l'atteso finale le sorprese non mancheranno e in particolar modo per il povero Ramon ci saranno due gravi perdite che segneranno profondamente la sua esistenza.

Anticipazioni spagnole Una vita sul finale: una bomba devasta Acacias

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate spagnole di Una vita in onda prossimamente anche in Italia, rivelano che il quartiere di Acacias 38 sarà colpito da una violentissima esplosione che avrà delle conseguenze a dir poco terribili per tutti gli abitanti.

Una mattina di quelle che sembreranno essere uguali a tante, mentre Ramon e Felipe staranno facendo colazione al bar del quartiere, si udirà uno scoppio potente.

Una bomba, posizionata a pochissima distanza darà il via a una serie di detonazioni e nel giro di pochi minuti, il quartiere di Acacias si ritroverà travolto dalla potenza dell'esplosione che investe ogni cosa.

Ramon, per l'esplosione, vedrà morire sua moglie e suo figlio

Tra le vittime di questa terribile esplosione ci sarà Carmen: le anticipazioni spagnole di Una vita raccontano che la donna si ritroverà per terra, senza forze, ma riuscirà ad allertare suo marito Ramon che si troverà a poca distanza.

L'uomo si avvicinerà subito alla moglie, con la speranza di poterla salvare ma purtroppo per lei ci sarà ben poco da fare.

Carmen, infatti, morirà pochi minuti dopo tra le braccia di suo marito Ramon che si lascerà andare a un piano disperato.

Per lui, infatti, questa esplosione rappresenterà un vero e proprio strazio dal punto di vista umano e affettivo, perché non perderà soltanto sua moglie ma anche suo figlio Antonito.

Le trame spagnole di Una vita rivelano che il ragazzo verrà soccorso poco dopo la terribile esplosione da Lolita: riporta delle ferite a dir poco gravi che purtroppo si riveleranno fatali.

Felipe riesce a salvarsi: anticipazioni spagnole Una vita

La furia dell'esplosione, spazzerà via anche l'avvocato Felipe che cadrà a terrà e si ritroverà privo di sensi. Saranno le grida strazianti dei vicini di Acacias a fare in moco che Felipe riprenda di nuovo conoscenza e si renda conto di quello che è accaduto.

L'avvocato, infatti, proverà a rimettersi di nuovo in piedi e ciò che si trova di fronte sarà una scena a dir poco atroce, di distruzione e morte.

A distanza di anni, questo attentato avrà delle pesantissime conseguenze sulla salute di Felipe.