Verranno presto a galla tutti i crimini e le angherie di Ursula nelle prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5. Artefice della sua sconfitta sarà Genoveva che si vendicherà di lei in modo terribile. Attenzione però, perché la povera Dicenta non sparirà dalla scena, anzi. La sua lontananza dal quartierino le sarà d'aiuto per pensare a qualcosa di inaspettato e che lascerà tutti a bocca aperta.

Una Vita, Ursula smascherata da Genoveva davanti a tutti

Non se la passerà bene Ursula, già in estrema difficoltà per via delle allucinazioni che la tormentano. A darle il colpo di grazia sarà Genoveva che, per vendicarsi di lei, racconterà ai vicini di cosa è stata capace la sua governante.

Per prima cosa dirà che dietro al tentativo di suicidio di Agustina c'era proprio lei, capace di corrompere il dottore per far credere alla domestica di avere pochi giorni di vita. La reazione dei vicini sarà molto forte. Ursula proverà a giustificarsi e a negare ogni cosa, ma sarà inutile.

Tutti, signori e cameriere, condanneranno il suo comportamento e la umilieranno nella pubblica piazza. Dopo quel terribile pomeriggio, la povera Dicenta minaccerà Genoveva dicendole di aver trovato il posto in cui si trova Cristóbal e di aver scoperto la storia di Marlén.

Santiago e Ursula hanno paura di Genoveva

Genoveva tremerà davanti alla scoperta di Ursula. Se il delitto di Marlen venisse alla luce, per lei arriverebbe il carcere. Tuttavia, proverà a non far trapelare la sua paura.

Intanto, ciò che è successo nel quartierino verrà alle orecchie di Santiago, che si renderà conto dell'immenso potere di Genoveva. Sarà meglio non alzare la voce e seguire i suoi patti se non vuole che finisca male.

Nel frattempo, Felipe continuerà a vivere al fianco di Genoveva, convinto di diventare presto padre. Peccato che il bambino che aspetta Salmeron non sia suo ma di Santiago.

Ursula prepara l'ultima vendetta

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, nei prossimi episodi vedremo Ursula affrontare da sola la furia dei vicini, ormai a conoscenza di tutte le sue malefatte ai danni dei loro amici e conoscenti.

Ursula verrà assalita dalle loro urla, umiliata e offesa. Nessuno la vorrà più ad Acacias e non ci sarà altra soluzione se non quella di allontanarsi in fretta e furia con l'eco delle urla di sdegno ancora tuonanti nella sua testa.

Per un po' di tempo non si sentirà parlare di lei, ma quando tornerà saranno guai per tutti. Durante la sua assenza tuttavia, si farà comunque viva con messaggi inquietanti che terrorizzeranno tutto il quartierino. L'ultima vendetta di Ursula ha ufficialmente inizio e avrà un finale che nessuno si aspetta.