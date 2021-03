In Una vita non tarderà ad arrivare il momento in cui Camino e Maite Zaldua si baceranno per la prima volta. La pittrice si renderà conto che una loro eventuale relazione non sarà ben vista nel quartiere e per questo deciderà di allontanarsi da Camino, arrivando anche a lasciare per un periodo Acacias.

Una vita, spoiler: Camino e Maite parlano di omosessualità

Nelle attuali puntate di Una vita, i telespettatori stanno vedendo il profondo legame che si starà instaurando tra Maite e Camino, complice le lezioni di pittura che la giovane Pasamar avrà cominciato a prendere dalla nipote di Armando. Con il passare delle puntate, Camino rimarrà sempre più affascinata dai discorsi di uguaglianza tra uomo e donna, cominciando anche a interessarsi di politica.

Un cambiamento che non piacerà affatto a Felicia. In seguito, i fan della soap TV iberica vedranno che Camino rimarrà senza parole nel momento in cui vedrà un ritratto di Maite e raffigurante due donne che si baciano. La giovane Pasamar dirà alla sua insegnante di trovare l’amore tra due donne non giusto, visto che l’amore omosessuale non sarà accettato dalla società dell’epoca e perseguito anche legalmente.

Una Vita, anticipazioni: scatta il bacio tra Maite e Camino

Con il passare delle puntate di Una vita, Camino sembrerà cambiare idea circa l’amore omosessuale e lo farà nel momento in cui Maite le farà capire che tutti i sentimenti sono giusti, a patto che non ledano le altre persone. Non passerà molto tempo prima che Camino dia un bacio sulla bocca a Maite, nel momento in cui vedrà un suo ritratto fatto dalla pittrice.

Anche l’insegnante ricambierà il bacio ma, subito dopo, cercherà di prendere le distanze da quanto appena accaduto. Nonostante nutra dei forti sentimenti per lei, Maite dirà a Camino che il loro amore arrecherà solo dolore e sofferenza alle persone a loro vicine. La pittrice, infatti, sa bene che il loro amore sarà impossibile, visto che in una sua precedente relazione, sempre con una donna, era stata osteggiata da molte persone.

Maite si allontana da Camino e se ne va da Acacias 38

Consapevole di ciò che le aspetta se dovessero vivere il loro amore, Maite deciderà di allontanare da sé Camino e, per questo, deciderà di lasciare Acacias con la scusa di un improvviso malore della madre. Camino non reagirà bene all’improvvisa partenza di Maite e soffrirà parecchio. Anche Emilio si accorgerà del malumore della sorella, ma sarà ben lontano dal capirne i reali motivi.

Intanto, proprio Camino confiderà a Cesareo di essersi innamorata, senza però citare in nessun modo Maite. Il guardiano parlerà poi con Felicia nel tentativo di aiutare Camino a superare il suo mal d’amore. In seguito, Maite farà ritorno ad Acacias facendo riacquistare il sorriso a Camino. La pittrice, però, continuerà a tenerla a distanza nel timore di cedere ai sentimenti. Sarà solo questione di tempo prima che ciò avvenga e, per scoprire cosa accadrà tra le due donne, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Una vita.