Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che sono andata in onda in Spagna e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Felipe e Genoveva passeranno la notte insieme e consumeranno un rapporto. Dopo qualche giorno la dark lady dirà all'avvocato che potrebbe essere in dolce attesa. L'uomo rimarrà sconvolto e andrà a sfogarsi con Liberto che gli dirà di assumersi le sue responsabilità. Dunque, Alvarez Hermoso deciderà di sposare Salmeron. Quest'ultima raggiungerà il suo scopo, ma poi si scoprirà che il figlio che aspetta non è di Felipe, ma di Santiago.

Felipe e Genoveva passeranno la notte insieme

Nelle puntate in onda prossimamente in Italia, Ursula organizzerà un piano contro l'odiata Genoveva. Infatti Dicenta convincerà Cristobal (l'assassino di Samuel Alday) a tornare ad Acacias 38 per prendersi la sua vendetta contro la dark lady del paesino spagnolo. Felipe però quando scoprirà questa terribile minaccia deciderà di trascorrere la notte con la sua fidanzata per starle accanto. Proprio in questa circostanza, l'avvocato e la Salmeron consumeranno il loro rapporto.

Successivamente, dopo alcuni giorni dalla notte trascorsa insieme, Genoveva riceverà un invito ad un ricevimento reale e chiederà a Felipe di accompagnarla. Alvarez Hermoso accetterà e in questa circostanza la donna farà un'importante rivelazione all'uomo.

In particolare la dark lady dirà all'avvocato che molto probabilmente potrebbe essere incinta. L'uomo rimarrà di stucco di fronte a questa notizia e gli sembrerà crollare il mondo addosso.

Infatti, Alvarez Hermoso non si sentirà affatto pronto per diventare padre e passare il resto dei suoi giorni con Genoveva, visto e considerato che è ancora innamorato di Marcia.

Dunque la notizia che la sua fidanzata aspetta un figlio da lui, non farà gioire Felipe, ma lo angoscerà.

Proprio per questo motivo, l'avvocato cercherà conforto nel suo amico Liberto, ma quest'ultimo metterà il suo amico di fronte alla realtà. Felipe non avrà altra scelta che sposare Salmeron.

Il figlio della Salmeron non è dell'avvocato, ma di Santiago

L'avvocato quindi consigliato da Liberto non potrà far altro che fare la proposta di matrimonio a Genoveva. Intanto quest'ultima riuscirà a raggiungere ancora una volta il suo scopo e sarà emozionata solo al pensiero che presto si sposerà con Felipe. La coppia dovrà solo parlare con il sacerdote per fissare la data del matrimonio.

Intanto, però, l'Alvarez Hermoso non sarà a conoscenza che la sua futura moglie ha elaborato un piano per eliminare Ursula una volta per tutte. Dicenta si renderà conto che la sua morte sarà sempre più vicina e rivelerà all'avvocato che il figlio che Genoveva aspetta non è suo, ma di Santiago. Ancora una volta Felipe non crederà alla domestica e si arrabbierà così tanto che tenterà di ucciderla.

Salmeron però arriverà giusto in tempo per fermare il suo futuro marito, ma poi si ritroverà di fronte Santiago. Dunque questa volta sarà la dark lady a rischiare la vita e così deciderà di rivelare la verità sulla sua gravidanza: il figlio che porta in grembo è di Santiago. Quest'ultimo quindi non potrà di certo uccidere la donna che aspetta suo figlio, però si presenterà a casa di Genoveva e vorrà soldi e reclamerà la paternità del figlio.