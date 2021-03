Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica Una vita, che viene mandata in onda dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 7 a venerdì 12 marzo, Felipe e Genoveva ufficializzeranno la loro relazione, ma Ursula minaccerà la donna perché la scambierà per una delle sue figlie. Inoltre Maite inizierà le lezioni di pittura con Camino, mentre Lolita e Marcelina avranno una diatriba che sarà risolta da Jacinto.

Maite arriva ad Acacias

Nelle puntate di Una Vita che saranno trasmesse dal 7 al 12 marzo, gli abitanti di Acacias saranno affascinati da Maite, la quale a un rinfresco farà la conoscenza di Camino.

Ursula starà sempre più male [VIDEO], in quanto sentirà sempre più viva la presenza di Donna Cayetana. Genoveva improvvisamente si troverà Dicenta dentro casa e la inviterà ad andare via, ma la sua reazione sarà violenta e aggredirà la donna. L'intervento di Felipe si rivelerà decisivo per evitare che le cose possano degenerare ulteriormente.

Intanto Bellita si preoccuperà delle condizioni difficili in cui si troverà Margarita e si proporrà di fare qualcosa per lei. Invece Cinta darà una mano a José nel provare la sua nuova parte. I Dominguez sembreranno avere trovato un nuovo idillio. Inoltre Maite verrà vista con particolare diffidenza, perché ha invitato i signori ad andare nel suo atelier. Nello stesso tempo vedrà Camino intenta a disegnare e si proporrà di darle qualche lezione.

Genoveva vuole rendere pubblica la relazione con Felipe

Secondo le anticipazioni televisive fino al 12 marzo, Santiago con il supporto di Emilio e Cesareo preparerà una sorpresa per Marcia e le dedicherà una serenata. Felipe noterà tutto da lontano e si infurierà immediatamente con Genoveva. Sampaio si troverà sul punto di concedersi al marito, ma lui non avrà intenzione di averla per gratitudine.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto Salmeron ragionerà sull'invitare i vicini per ufficializzare la sua relazione con Felipe, mentre Maite dirà a Felicia delle lezioni di pittura per Camino.

Nel frattempo Bellita deciderà di mandare del cibo a Margarita in modo anonimo tutte le settimane, ma la donna capirà tutto e si presenterà a casa sua e ridarà indietro tutto. In tutto questo la nuova attività di Marcelina porterà più di un problema a Lolita e Felicia, con Jacinto che vorrebbe chiudere tutto per evitare dei problemi.

Servante però spronerà la ragazza ad andare avanti.

Camino e Maite iniziano le lezioni di pittura

In base alle trame da domenica 7 a venerdì 12 marzo, durante il rinfresco che si terrà a casa della Salmeron, Felipe sarà sul punto di ufficializzare il loro fidanzamento, ma l'arrivo di Ursula interromperà tutto. A questo punto Genoveva deciderà di cacciare via la Dicenta, ma quest'ultima minaccerà la sua padrona con un coltello in quanto la scambierà per una delle sue figlie. Salmeron dopo essere caduta per terra sarà salvata dall'avvocato, ma lei dirà di essersi fatta male da sola.

Intanto la contesa tra Lolita e Marcelina per il grammofono sarà definita da Jacinto che farà in modo di far smettere la moglie. In tutto questo Santiago cercherà di risollevare Marcia, mentre Camino inizierà le lezioni di pittura con Maite.

Infine Genoveva sarà desiderosa di allontanare Ursula da casa sua, ma la donna le ricorderà di rispettare i patti.