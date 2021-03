Continua su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv iberica "Una vita", che viene trasmessa con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 21 a sabato 27 marzo, si apprende che Genoveva farà di tutto per mettere tutta la popolazione di Acacias contro Ursula e le tenderà una trappola per far sì che pure Felipe veda il suo stato alterato.

Inoltre Felicia proibirà a Camino di seguire le lezioni di pittura con Maite, mentre Cinta si infurierà con Emilio perché a suo dire avrebbe intenzione di sposarla solo per la sua bellezza.

Maite è sorpresa da un ritratto che le ha fatto Camino

Nelle puntate di "Una Vita" che andranno in onda dal 21 al 27 marzo, Camino si infurierà con Emilio che ha interrotto una lezione di pittura con Maite.

Intanto Santiago proporrà a Marcia di lasciare la città. L'uomo chiederà dei soldi a Genoveva, ma lei si opporrà. Intanto Salmeron ridicolizzerà Ursula davanti ad altre signore, mentre Maite sarà piacevolmente sorpresa da un ritratto che le sarà dato da Camino.

In tutto questo Lolita porgerà le scuse a Maite, in quanto capirà che la sua gelosia verso la donna era infondata. Invece Ramon riuscirà a far riappacificare Marcelina, Fabiana e Lolita.

Nel frattempo Genoveva pianificherà di far incontrare Augustina e il dottor Maduro, con la domestica che sarà sconvolta.

Dicenta però non resterà a guardare e a sua volta inviterà Samuel Alday a venire ad Acacias.

Bellita non è entusiasta del successo di José

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 27 marzo, nel quartiere diventerà sempre più forte la voce che Ursula ha ingannato Agustina, istigandola al suicidio e così una folla infuriata caccerà via da Acacias la domestica dal paese.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Rosina rivelerà a tutti che Maite in passato ha avuto una storia d'amore finita male con uomo più grande di lei.

Ben presto intanto Ursula ritornerà in città e piomberà all'improvviso in casa di Genoveva e minaccerà la donna dicendole che è a conoscenza del luogo dove si trova Cristobal.

Nelle puntate della prossima settimana, in molti si congratuleranno con José per la sua brillante esibizione, ma Bellita non sarà contenta di questo.

Emilio invece sarà stanco della gelosia che Cinta sta provando verso Maite e Antonito consiglierà all'amico di sposarla per porre fine ai suoi dubbi. Nel frattempo Felicia imporrà alla figlia di non seguire più le lezioni di pittura.

Genoveva tende una trappola a Ursula

In base alle trame da domenica 21 a sabato 27 marzo, Ursula sarà convinta di poter controllare Genoveva e le darà un giorno di tempo per ristabilire il suo onore agli occhi del vicinato. Salmeron sfrutterà però il tempo a disposizione per aizzare i cittadini contro la Dicenta e le tenderà una trappola. Il tutto consisterà nel provocarla, al punto di farla infuriare ed essere così colta sul fatto da Felipe.

Intanto Ursula cercherà di convincere l'avvocato che Genoveva lo sta ingannando, mentre Maite suggerirà a Camino di fare un ritratto della madre e approfitterà della confidenza creata tra le due per raccontarle del suo passato.

In tutto questo Margarita confesserà a Bellita [VIDEO] che Alfonso l'ha lasciata. Cinta invece accuserà Emilio di volerla sposare solo per la sua bellezza fisica. Infine Genoveva spingerà Felipe a parlare con Mendez per fare arrestare Cristobal.