Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 22 al 28 marzo 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati su Ursula, la quale verrà cacciata dal quartiere. L'ex braccio destro di Genoveva, però, deciderà di non arrendersi e successivamente cercherà di mettere in guardia Felipe da tutti gli intrighi e le malefatte compiute dalla sua amata.

Ursula viene cacciata dal quartiere: anticipazioni Una vita 22-28 marzo 2021

Nel dettaglio, la notizia che Ursula abbia ingannato Agustina, istigandola al suicidio si diffonderà a macchia di leopardo nel quartiere.

Una folla inferocita composta soprattutto da domestici e signori, caccerà la donna da Acacias, invitandola a non farsi viva mai più.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nonostante l'avvertimento, Ursula riuscirà a ritornare in gran segreto nel quartiere e si intrufolerà in casa di Genoveva. Quest'ultima si ritroverà a essere vittima delle minacce di Ursula, la quale le confesserà di sapere dove si trova Cristobal.

Genoveva medita la vendetta contro Ursula

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita fino al 28 marzo 2021, rivelano che Ursula crederà di avere in pugno Genoveva e per questo motivo le darà solo 24 ore per poter mettere a punto un nuovo piano, che servirà a riabilitare il suo nome agli occhi dei vicini.

Peccato, però, che Genoveva non si lascerà per niente intimidire dalle parole della sua rivale, anzi userà quel tempo per potersi coalizzare ulteriormente contro Ursula e chiederà aiuto anche alle altre signore del vicinato.

In questo modo, quindi, le tenderà una trappola.

Nel momento in cui Ursula si presenterà nuovamente a casa, Genoveva la provocherà fino al punto da indurla a perdere il controllo della situazione e soprattutto farà in modo che Felipe assista a tale scena.

Genoveva fa arrestare Cristobal: anticipazioni Una vita al 28 marzo

Le trame delle prossime puntate di Una vita previste nella settimana 22-28 marzo 2021, inoltre, rivelano che Ursula capendo di essere stata ingannata, deciderà di insinuare in Felipe il dubbio sul fatto che Genoveva lo stia ingannando.

Intanto Santiago si rivolgerà a Genoveva, chiedendole denaro per poter lasciare definitivamente Acacias con Marcia, ma la donna si rifiuta di aiutarlo.

Intanto Genoveva accoglierà in casa Cristobal, ma si tratta dell'ennesimo piano diabolico. la donna, infatti, riuscirà a farlo arrestare. Felipe, invece, si scaglierà contro Ursula accusandola di aver chiamato lei l'uomo per far uccidere la sua amata Genoveva.

Ursula, però, cercherà di spiegargli che non è così ma l'avvocato non vorrà credere alla sua versione dei fatti e farà di tutto per farla finire dietro le sbarre.