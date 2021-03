In Una vita, l'arrivo di Maite porterà scompiglio ad Acacias. La nipote di Armando infatti, si innamorerà di Camino e la loro relazione 'proibita' verrà scoperta da Liberto che rimarrà turbato nel vedere le due donne in atteggiamenti intimi. Il marito di Rosina disapproverà la loro relazione ma manterrà il segreto.

Una vita, anticipazioni: Camino prende lezioni di disegno da Maite

Nelle puntate di Una vita appena andate in onda su Canale 5, I telespettatori hanno fatto la conoscenza di Maite, la nipote di Armando giunta ad Acacias per risolvere delle questioni ereditarie. La pittrice, desterà sin da subito la curiosità degli abitanti del quartiere, sopratutto per i suoi modi di fare anticonformisti.

Saranno Liberto e Rosina ad aiutarla ad ambientarsi, trovandole un appartamento in cui potrà anche dipingere ed esporre i suoi lavori. Ben presto la nuova arrivata farà la conoscenza di Camino e scoprirà che è appassionata di disegno. Per questo si offrirà di darle lezioni. Felicia non sarà d'accordo, ma alla fine darà il consenso alla figlia. Camino e Maite quindi, avranno l'opportunità di passare molto tempo insieme.

Nasce un amore travolgente tra Maite e Camino, Liberto le scopre

Ben presto tra Camino e Maite il legame si farà sempre più profondo tanto che arriveranno a scambiarsi il loro primo bacio. Inizierà così un amore travolgente tra le due donne, che inizieranno a frequentarsi di nascosto. Liberto le sorprenderà in atteggiamenti intimi e ne rimarrà sconvolto.

Il marito di Rosina sarà particolarmente disturbato da quanto visto ma deciderà di non dire nulla alla moglie.

Liberto turbato dalla relazione tra Maite e Camino

Liberto turbato per quanto scoperto, affronterà Maite consigliandola di essere prudente nei suoi rapporti con Camino, onde evitare che i vicini scoprano il loro amore 'proibito'. Non tarderà ad arrivare il momento in cui anche Felicia comincerà a sospettare qualcosa e, preoccupata per lo stretto legame tra la figlia e la pittrice, si darà da fare per cercare un marito per Camino.

Sarà così che entrerà in scena Ildefonso, con il quale Camino si farà vedere in giro per sviare i sospetti. Maite però, sarà sempre più insofferente per la situazione, stanca di dover continuare a nascondere i suoi sentimenti. Con il prosieguo delle puntate di Una vita, Liberto vorrà vuotare il sacco con Rosina e, prima di farlo, chiederà consiglio a Ramon.

Ad Acacias si preannunciano puntate ricche di colpi di scena, visto che non tarderà ad arrivare il momento in cui anche Felicia scoprirà la relazione tra la figlia e la pittrice, dando il via a situazioni che porteranno Maite a finire addirittura in carcere, per volere della ristoratrice.