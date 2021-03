I colpi di scena nelle prossime puntate della soap Una vita non mancheranno. Le anticipazioni spagnole rivelano che ci saranno delle clamorose novità legate al personaggio di Marcia. La domestica brasiliana ha visto sfumare il sogno di diventare a tutti gli effetti la moglie di Felipe, dopo il ritorno improvviso di Santiago, il marito che aveva sposato in Brasile. Eppure, col passare del tempo, verrà fuori che quello non era il vero marito della donna, la quale è stata ingannata e truffata da questa persona che ha finto di essere Santiago.

Spoiler spagnoli di Una vita: Marcia scopre le bugie del finto Santiago

Nel dettaglio, a scoprire tutta la verità su quanto sta accadendo ad Acacias sarà Ursula, la quale a sua volta verrà informata della realtà dei fatti dal trafficante di donna Cesar Andrade, finito in carcere.

Il trafficante, infatti, confesserà alla Dicenta che il vero Santiago è morto in Brasile e che l'uomo che si è presentato da Marcia, in realtà è solo un impostore.

Trattasi del fratello gemello di Santiago, Israele Becerra che per tutto questo tempo ha soltanto preso in giro la povera Marcia.

Le trame spagnole di Una vita rivelano che nel momento in cui Marcia scoprirà tutta la verità su questa vicenda, resterà a dir poco senza parole. L'ex domestica brasiliana si sentirà sola, tradita e amareggiata da quell'uomo che ha finto di essere suo marito.

Israele confessa: ha finto di essere Santiago

Nel frattempo, però, Ursula corre subito da Genoveva per metterla al corrente di questa clamorosa verità sul conto di Santiago. Del resto, nel caso in cui la vicenda venisse a galla, per la Salmeron ci sarebbe ben poco da fare e c'è da scommettere che Felipe tornerebbe subito insieme alla sua amata Marcia, che non ha mai dimenticato del tutto.

Israele, intanto, non avrà alcuna intenzione di arrendersi nei confronti di Marcia: dopo essersi tolto la maschera, rivelando alla donna la sua vera identità, la implorerà di non abbandonarlo.

A quanto pare, infatti, Israele si renderà conto di essersi innamorato per davvero dell'ex moglie di suo fratello gemello e per questo motivo vuole scappare via con lei e iniziare una nuova vita insieme, lontani da tutto e tutti.

Marcia lascia Acacias: trame spagnole Una vita

Intanto Genoveva, comincerà a temere che questa situazione possa davvero mettere in crisi il suo ritrovato rapporto con Felipe. Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che la Salmeron si recherà da Marcia e le chiederà di stare alla larga da Felipe.

Poi, l'ex domestica scoprirà che Israele ha acquistato dei biglietti per Cuba e deciderà di partire con lui: in questo modo, quindi, Marcia lascerà per sempre Acacias e perdonerà Israele per le bugie che le ha raccontato.