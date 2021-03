Nicola Vivarelli è tornato a Uomini e donne dopo essere stato in mare per diversi mesi per via del suo lavoro che lo porta a lunghe trasferte. Un periodo difficile e passato in solitudine, lontano dai suoi cari e dalla madre, la persona alla quale è più legato.

L'affascinante cavaliere in una recente intervista ha parlato delle emozioni provate incontrando dopo tanto tempo Gemma e ha raccontato un episodio molto sgradevole accaduto durante la sua assenza.

Uomini e Donne, le parole di Nicola Vivarelli per Gemma

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il cavaliere ha ribadito di essere sempre deciso a trovare la donna con la quale condividere la propria vita, un sogno che gli piacerebbe realizzare nel più breve tempo possibile.

Riguardo all'esperienza precedente nel programma, Nicola si ritiene molto soddisfatto nonostante sia stato costretto ad abbandonare il parterre per motivi di lavoro.

Vivarelli era arrivato nel programma per tentare di conquistare Gemma, non senza polemiche per la loro importante differenza d'età. Nicola aveva però deciso di andare dritto per la sua strada, tanto da iniziare una frequentazione con la dama torinese per diversi mesi, salvo poi non arrivare a un lieto fine.

Parlando del suo ritorno Uomini e Donne, Nicola ha raccontato che l'esperienza passata gli ha lasciato molto e lo ha fatto maturare; si augura che questa seconda occasione gli regali nuove emozioni e magari lo porti a trovare la donna che fa per lui. Messo al corrente delle varie frequentazioni di Gemma, ha commentato: ''A mio parere gli uomini che si sono presentati per lei non avevano le caratteristiche che cerca.

Lei è innamorata dell'amore e spesso non comprende subito le intenzioni reali dei corteggiatori''.

La donna ideale di Nicola Vivarelli

Da un paio di anni Nicola è single e si augura di trovare davvero la persona giusta che possa renderlo felice, magari proprio a Uomini e Donne. La sua donna ideale? Sicuramente dolce e femminile, due caratteristiche che devono andare di pari passo.in questo momento però, nel parterre femminile non sembra esserci nessuna dama che l'abbia particolarmente colpito.

Nicola ha molti obiettivi per il suo futuro e in campo sentimentale si augura di tornare a vivere delle emozioni speciali. Riguardo la Sophie e Matteo si sono lasciati, ha precisato che continuerà ad essere se stesso e a fare questo percorso con la massima sincerità.

Nicola si emoziona e racconta i retroscena della sua lunga assenza

Vivarelli è stato lontano da Uomini e Donne per diversi mesi.

Un periodo molto difficile, nel quale ha dovuto far fronte alla solitudine e alla mancanza delle persone care, in primis la madre: ''C'era solo una parte di equipaggio e non siamo mai scesi sulla terra ferma. Abbiamo lavorato senza nessuna distrazione e in cabina''.

Come se non bastasse, qualche malintenzionato ha anche hackerato il suo profilo Instagram, costringendolo a limitare ulteriormente contatti con gli amici. Nicola ha aggiunto che spesso le persone non comprendono realmente cosa significhi il suo lavoro e stare nel mare per così tanto tempo: ''La mia non era una vacanza, ma un periodo di lavoro. Non potevo mostrare la realtà di ciò che stavo vivendo''.

Conclusa però questa lunga trasferta, Nicola è tornato a Uomini e Donne con il desiderio di innamorarsi e trovare la donna giusta.

Obiettivo che, in tutta sincerità, augura di raggiungere anche a Gemma.