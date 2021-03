Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 22 al 26 marzo rivelano che ci sarà grande apprensione per le sorti di Filippo. Il giovane Sartori, infatti, si sottoporrà a una serie di esami clinici che desteranno preoccupazione soprattutto per la sua amata Serena. Intanto Rossella, dopo aver scoperto il tradimento di Patrizio, finirà per mettere in discussione la sua carriera universitaria a un passo dalla fatidica tesi.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole 22-26 marzo: Rossella in crisi

Nel dettaglio, la notizia del tradimento di Patrizio sarà una ferita aperta e scottante per la giovane Rossella, la quale si renderà conto di non essere in grado di sopportare tale dolore.

Motivo per il quale arriverà a mettere in discussione anche il suo percorso universitario fatto fino a questo momento. Sebbene manchi soltanto la tesi finale, Rossella non si sentirà più pronta ad affrontare questo ultimo scoglio, ma in suo soccorso arriveranno i genitori.

Silvia e Michele, infatti, cercheranno di fare il possibile per far cambiare idea alla ragazza, convincendola a non mandare all'aria i sacrifici universitari fatti fino a questo momento.

Rossella si rimette al lavoro per la tesi

Così, seguendo il consiglio di mamma e papà, Rossella cambierà idea e deciderà di rimettersi di nuovo al lavoro.

Le trame di Un posto al sole fino al 26 marzo rivelano che la ragazza inizierà una vera corsa contro il tempo per riuscire a consegnare in tempo il suo progetto di tesi e in questo modo essere ammessa alla discussione finale.

Riuscirà nel suo intento?

I riflettori saranno anche ben puntati su Guido e Mariella, i quali si ritroveranno coinvolti in una serie di sotterfugi e di misteri da Bice e Sasà.

Filippo si sottopone a degli esami, Serena in ansia: trame Un posto al sole al 26 marzo

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole trasmessi nel corso della settimana che va dal 22 al 26 marzo, inoltre, rivelano che Filippo dimostrerà di aver preso un po' troppo alla leggera i suoi frequenti mal di testa, diventati sempre più all'ordine del giorno.

Motivo per il quale, Sartori deciderà di sottoporsi a degli accertamenti clinici: un imprevisto che ancora una volta rischia di minare la sua felicità al fianco di Serena.

La donna, infatti, apparirà in ansia e preoccupata per l'esito finale di questi esami che riguardano il suo amato. Il colpo di scena arriverà nel momento in cui il medico metterà Filippo al corrente della situazione.

A quel punto, spetterà soltanto a Sartori prendere una decisione e capire cosa fare per il suo bene.