Continua l'appuntamento con UPAS, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20 e 45 su Rai Tre. Le anticipazioni dell'episodio di mercoledì 24 marzo svelano che Filippo (Michelangelo Tommaso) si sottoporrà ad alcune indagini cliniche. Per lui e Serena (Miriam Candurro) saranno momenti pieni di ansia in attesa di avere il risultato delle analisi. Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo)ritrova la forza di studiare. La giovane Graziani si impegna al massimo per finire la tesi, tuttavia i tempi sono strettissimi. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli )vivrà un momento di nostalgia.

UPAS, trama episodio del 24 marzo: Filippo si sottopone a degli esami

Filippo comprende che è arrivato il momento di andare a fondo ai suoi problemi di salute. Il giovane aveva inizialmente sottovalutato i suoi malesseri, credendo fossero passeggeri. Pertanto decide si rivolgersi ad uno specialista che segua il suo problema. Sarà il professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca), stimato neurologo, ad occuparsi del suo caso. Il medico prescriverà a Sartori una serie di esami per capire a cosa sono dovute le sue emicranie. In attesa dell'esito delle analisi, Serena e il marito vivranno momenti di forte tensione. Dopo un momento di ritrovata serenità, in seguito al rapimento di Filippo, per la coppia sembrano essere tornati i problemi.

UPAS, puntata 24 marzo: Rossella riprende a scrivere la tesi

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole in onda giovedì 24 marzo svelano che Rossella cambierà atteggiamento. La ragazza, dopo essere stata spronata dai genitori, ritroverà la forza per studiare. La giovane Graziani ha da poco subito una delusione da parte di Patrizio, motivo per cui ha vissuto momenti di sofferenza.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per un periodo, anche se breve, ha abbandonato la stesura della tesi. La figlia di Silvia si rende conto che non può mandare all'aria la sua carriera universitaria a causa di una delusione d'amore.

UPAS, anticipazioni 24 marzo: la corsa contro il tempo di Rossella

Gli spoiler della puntata del 24 marzo di UPAS rivelano che per Rossella ha inizio una corsa contro il tempo per finire il suo elaborato.

La ragazza deve consegnare la tesi di laurea in un tempo stabilito. La figlia di Michele farà tutto il possibile per recuperare il tempo perso. Purtroppo i tempi sono davvero strettissimi, e dovrà fare i salti mortali per non tradire definitivamente la fiducia del professor Volpicelli, suo relatore. Nel frattempo Ferri apparirà in una veste inedita. L'uomo, da sempre freddo e calcolatore, si abbandonerà a un momento di nostalgia. Probabilmente Roberto avverte la mancanza di Marina, la donna con cui per anni ha avuto un rapporto di amore ed odio.