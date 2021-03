Continua su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Un posto al sole", che va in onda dal lunedì al venerdì con inizio fissato alle ore 20:45.

Secondo le Anticipazioni Tv degli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 marzo, Alberto e Clara si troveranno in una posizione sempre più conflittuale, con Patrizio che sembrerà propenso a prendersi le proprie responsabilità di quanto fatto con la donna. Inoltre Ferri cercherà di scoprire l'autore degli incidenti al Cantieri, mentre Jimmy spererà in un riavvicinamento tra Niko e Susanna.

Ilaria scredita il percorso universitario di Rossella

Nella puntata di "Un posto al sole" trasmessa lunedì 8 marzo, Alberto Palladini dovrà far fronte alle richieste di Barbara che si riveleranno sempre più pressanti.

Il rapporto tra Roberto e Lara si farà sempre più teso, ma i problemi per l'uomo saranno solo all'inizio. Intanto Raffaele si adopererà affinché Diego possa trovare una stabilità. A tal proposito lo aggiornerà sull'esito del confronto avuto con Don Giuseppe, in merito alla società che potrebbe essere creata dai due.

Nell'episodio di martedì 9 marzo, Rossella lavorerà intensamente per riscrivere la tesi, ma non saprà che Ilaria sta facendo il possibile per screditare la sua carriera universitaria. Nel frattempo Patrizio e Clara si troveranno sempre più vicini, mentre Ferri si renderà conto che gli incidenti avvenuti al Cantiere potrebbero non essere del tutto casuali e proverà a capirci qualcosa. In tutto questo Jimmy spererà che Niko e Susanna possano tornare insieme e il giovane rifletterà sul fare un passo verso la donna.

Roberta fa un'offerta vantaggiosa a Franco

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 10 marzo, Patrizio penserà ripetutamente a Clara e questo lo porterà a fare un esame coscienza e alla consapevolezza che Rossella non merita di essere trattata in questo modo. Intanto Roberto si convincerà sempre più dell'esistenza di una persona che sta facendo di tutto per metterlo in difficoltà sul lavoro e farà in modo di scoprire di chi si tratta.

Nella puntata di giovedì 11 marzo, Patrizio sarà deciso a prendersi le responsabilità per quanto fatto con Clara. Quest'ultima intanto starà litigando con Alberto. Nel frattempo Salvatore avrà un'accesa discussione con Bruno e spererà nella vicinanza di Giudo e Cotugno, ma ne resterà deluso. Inoltre il rapporto tra Ferri e Lara sarà arrivato a un punto di non ritorno e l'uomo farà un'offerta molto allettante a Franco.

Clara prende una decisione importante

In base alle trame di venerdì 12 marzo, Clara e Alberto avranno un ennesimo acceso confronto e la donna sarà convinta a prendere una decisione importante. Patrizio invece sarà costretto a una seria riflessione sui propri sentimenti. Intanto Cerruti si troverà in difficoltà e si renderà conto di star perdendo la fiducia in sé stesso, ma qualcuno correrà in suo aiuto. Infine Franco dopo la proposta di Ferri, si sentirà pronto a riaprire un capitolo della propria vita che sembrava ormai chiuso.