Giacomo Urtis, concorrente dell'ultima edizione del GF Vip, accusa la collega Rosalinda Cannavò di vittimismo e di aver sfruttato la storia sull'abuso subito da ragazzina a suo vantaggio per impietosire il pubblico. Lei risponde su Instagram.

L'attacco di Giacomo su Twitter

Dure parole quelle di Urtis rivolte alla collega ex gieffina Rosalinda Cannavò. Il chirurgo, rispondendo ad un utente su Twitter, ha insinuato che la ragazza avesse usato a suo vantaggio la storia dell'abuso subito in giovane età allo scopo di impietosire il pubblico e ricevere più consensi.

"Mio cugino mi ha abusato quando avevo 6 anni Ma non vado a spiattellarlo in giro per creare pietismo", ha scritto Urtis, raccontando di aver a sua volta subito abusi da una persona della sua stessa famiglia, fa però presente di non averne mai parlato per non farsi compatire dal pubblico.

Ovviamente Cannavò non è rimasta indifferente a queste accuse e ha prontamente risposto tramite alcune stories sul suo profilo Instagram, prima condividendo il tweet di Urtis, e poi rispondendo successivamente.

"Rispondo tramite social solo perché hai mostrato pubblicamente su Twitter poco tatto", esordisce la ragazza. Non le è infatti piaciuto che questa accusa le sia stata rivolta pubblicamente sui social. Continua poi dicendo che proprio perché lui stesso dichiara di essere stato vittima di abusi, non si capacita di come possa rivolgerle un'accusa simile: "Hai tirato fuori un argomento delicato, essendo stato anche tu un bambino abusato, mi sembra inconcepibile che la parola pietismo esca proprio dalla tua bocca". Cannavò continua poi dicendo che raccontare o meno una storia del genere è una scelta ed un diritto, così come la scelta di raccontarlo pubblicamente come al Grande Fratello o sui social.

Ha poi concluso dicendo che è fiera di aver dato coraggio a tante donne di denunciare e che quindi il suo commento non ha alcun peso: "Il mio racconto ha dato forza a tante donne di denunciare e questo rende il tuo commento alquanto insignificante".

Il passato difficile di Rosalinda

Durante il suo percorso all'interno della casa del GF, Cannavò ha spesso parlato del suo passato difficile.

I problemi con l'anoressia che l'hanno portata a pesare appena 32kg non sono stati però gli unici eventi che l'hanno segnata. In una delle prime puntate del format ha infatti raccontato di quando, appena dodicenne, fu abusata da un uomo del quale ha però preferito non rivelare l'identità. La ragazza non si è voluta sbilanciare troppo su questo capitolo che l'ha segnata, rivelando però che era riuscita a parlarne con la sua famiglia solo qualche anno fa.

Ha poi affermato che prova un senso di colpa per non aver denunciato l'uomo poiché teme che possa aver fatto del male ad altre ragazze, ma aveva paura di ferire la sua famiglia. Dopo il GF, Rosalinda ha però ritrovato la felicità con Andrea Zenga con cui sta facendo una prova di convivenza poiché stanno passando il lockdown insieme. "Sarà una bella prova", ha dichiarato qualche giorno fa.