Si avvicina la quarta puntata del serale di Amici 20, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda sabato 10 aprile su Canale 5. Come vi abbiamo anticipato in anteprima, però, anche questa settimana lo show verrà registrato: l'8 aprile, i concorrenti che sono rimasti in gara registreranno la puntata che prevede l'eliminazione di altri due concorrenti dalla scuola. Intanto, Arisa ha proposto un guanto di sfida che non è piaciuto per niente ad Aka7even, il quale ha sbottato duramente contro la professoressa di canto.

Anticipazioni Amici 20 quarta puntata: guanto di sfida Raffaele vs Aka7even

Nel dettaglio, in vista della quarta puntata del serale di Amici 20, Arisa ha proposto la sfida tra Raffaele e Aka7even.

I due dovranno esibirsi sulle note del brano "Never Really Over" cantato da Katy Perry ma dovranno anche coreografarlo e in vista dello show di prima serata, dovranno prendere delle lezioni di ballo per prepararsi al meglio.

Ancora una volta, poi, sia Arisa che Lorella Cuccarini hanno sottolineato il fatto che con i loro guanti di sfida non intendono mettere in difficoltà i concorrenti in gara al serale, ma soltanto far emergere e quindi mettere in evidenze le caratteristiche positive dei propri allievi che schierano in sfida.

Peccato, però, che Aka7even del team Peparini-Pettinelli non abbia gradito per niente questo guanto di sfida che è stato proposto dalla prof Arisa e, dopo aver appreso la notizia all'interno della casetta, ha duramente sbottato.

"Non vogliamo umiliare e denigrare gli altri, min..." ha sentenziato Aka7even sottolineando il fatto che per lui, la danza non fa parte del suo mondo artistico e per questo motivo non ha gradito tale guanto di sfida.

'Al circo mi devo esibire' sbotta Aka7even contro Arisa

Il cantante, inoltre, ha ammesso che per lui è già stata una settimana pesante, durante la quale ha pensato anche di abbandonare definitivamente lo show di Maria De Filippi e per questo motivo non ha gradito ulteriormente tale guanto di sfida proposto da Arisa.

"Guanti di sfida per fare l'esibizione al circo. Io questo non lo capisco. Al circo mi devo esibire" ha sonoramente sbottato Aka7even.

Tancredi sfida Sangiovanni nella puntata di Amici del 10 aprile

Insomma una quarta puntata che si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di colpi di scena quella di Amici 20, dato che Arisa non ha proposto solo questo guanto di sfida.

La prof della scuola di Maria De Filippi ha chiesto anche a Tancredi di scendere in campo e di farlo contro il temutissimo Sangiovanni del team capitanato dai prof Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.