Giulia Stabile è una delle allieve di Amici 20. In un'intervista al settimanale Di Più, la mamma della 18enne ha parlato dei momenti difficili che in passato ha dovuto affrontare sua figlia. Ma non solo, ha detto la sua sulla relazione intrapresa da Giulia con Sangiovanni nella scuola più famosa d'Italia.

'A scuola è stata vittima di bullismo'

Giulia Stabile è una delle candidate alla vittoria finale del programma o almeno alla vittoria del circuito danza: la 18enne fa parte del team Peparini-Pettinelli. All'interno della scuola più famosa d'Italia, la ballerina ha trovato anche l'amore grazie a Sangiovanni (Giovanni Pietro Damian).

In un'intervista la signora Susi ha rivelato cosa pensa di questa relazione: "Merita di essere felice al fianco di Sangiovanni". La mamma di Giulia ha svelato un retroscena amaro: "In passato purtroppo ha sofferto tanto". Come spiegato dalla donna, sua figlia è stata vittima di gravi episodi di bullismo a scuola a causa della sua grande passione per la danza. Per questo motivo la mamma di Giulia Stabile è felicissima di vedere sua figlia serena.

'Ha ricordi brutti'

Al settimana diretto da Riccardo Signoretti, la signora Susi ha spiegato che sua figlia ha iniziato a ballare da quando aveva tre anni. Una volta che Giulia ha cominciato a frequentare le medie sono cominciati i problemi. Il motivo?

Dopo che Stabile era stata presa nel corpo di ballo di "Ti lascio una canzoni" i suoi compagni hanno provato invidia: "Da quel momento è stata messa ai margini di tutto".

Come raccontato da mamma Susi, Giulia una volta tornò a casa in lacrime perché le era stato scritto e tagliato il suo giacchetto. Ma non solo, pare che anche i professori della ragazza non riuscirono a comprendere il suo disagio.

La signora Susi infatti, ha rivelato che i professori consigliarono a Giulia Stabile di lasciare la danza per frequentare di più i compagni di classe. Ovviamente, la mamma della 18enne non seguì il consiglio degli insegnanti. Nonostante oggi Giulia sia una ragazza diversa, Susi ha ammesso che sua figlia soffre ancora ripensando a quel periodo: "Ha ricordi troppo brutti".

Cosa pensa il papà della storia con Sangiovanni

Prima di concludere l'intervista, la signora Susi ha svelato cosa pensa il marito in merito alla relazione instaurata da Giulia con Sangiovanni. La donna ha spiegato che suo marito è molto geloso della figlia, tuttavia non può non essere felice nel vedere la sua "bambina" serena: "Adesso riesce a dire che Sangiovanni è simpatico".

Giulia parlando con sua nonna che vive in Spagna, ha dichiarato che appena possibile vorrebbe farle conoscere il suo fidanzato. La signora Susi non è in grado di sapere quanto durerà la favola d'amore di sua figlia, ma si è augurata una cosa: "Spero che continuino a vedersi e frequentarsi. Mi sembrano davvero felici".