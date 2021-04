La storia d'amore fra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, continua anche al di fuori del reality di Canale 5. La coppia ha iniziato a convivere subito dopo la fine dell'esperienza nella casa più spiata d'Italia.

Durante una diretta Instagram di Casa Chi, l'attrice siciliana e il modello hanno raccontato alcune cose della loro quotidianità e si sono soffermati a parlare anche del futuro. Inoltre hanno smentito le voci riguardanti una probabile partecipazione a Temptation Island.

Rosalinda: 'In questo momento mi sembra prematuro diventare mamma'

Gabriele Parpiglia ha chiesto subito ad Andrea Zenga se è vero che il padre sia stato contattato per prendere parte a Temptation Island. "Per quanto io ne sappia no", ha risposto il 27enne. Il giornalista ha poi voluto sapere se padre e figlio si stiano sentendo in questo periodo. Andrea ha dichiarato che, in effetti, sono in contatto, ma nonostante ciò non hanno mai toccato l'argomento Temptation Island.

Rosalinda Cannavò ha invece risposto in merito al suo desiderio di diventare mamma. L'attrice siciliana ha detto: "Sempre mi sono immaginata mamma, ho molto il senso materno, desidero diventare mamma entro i 30 anni. In questo momento mi sembra prematuro".

I due ex gieffini hanno poi chiarito che in questa fase non intendono mettere alla prova la loro storia d'amore partecipando a Temptation Island.

Rosalinda e Andrea: 'Speriamo di essere insieme anche fra 20 anni'

La giornalista Azzurra Della Penna ha chiesto a Rosalinda se ritiene che il padre dei suoi figli possa essere Andrea: "Spero che sia lui -ha replicato Cannavò - le basi ci sono".

Successivamente ha proposto ad entrambi di immaginarsi fra 15-20 anni. La coppia vorrebbe vedersi realizzata nel lavoro. Andrea ha rivelato che sogna di diventare padre di due figli, una femmina e un maschio, e che vorrebbe che la mamma fosse Rosalinda.

Rosalinda: 'Andrea ha un gran coraggio ad essere con me'

Rosalinda ha ammesso che non è facile stare accanto a lei: "Andrea è molto coraggioso, perché convivere con me non è semplice - ha spiegato - sono molto precisa, la casa sempre in ordine, mentre lui lo è un po' meno di me".

Per quanto riguarda l'amicizia con Dayane Mello, l'attrice ha dichiarato che finora si sono sentite solo su WhatsApp e che non hanno avuto modo di vedersi a causa delle restrizioni anti-coronavirus. Cannavò ha poi sottolineato che è stata lei a fare dei passi in avanti nei confronti della modella brasiliana, nonostante abbia detto delle cose pesanti nei suoi confronti e in merito alla relazione con Andrea. Rosalinda ha quindi chiosato sull'argomento dicendo: "Non so più cosa pensare".