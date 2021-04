Ha fatto il giro del web e delle televisioni, è diventata virale sui social con la sua frase tormentone detta sulle spiagge di Mondello ai microfoni di Pomeriggio Cinque: "Non ce n'è Coviddi". Parole da cui sono nate parodie, meme, canzoni, i quali l'hanno resa in poco tempo un personaggio popolare e seguitissimo su Instagram. Angela Chianiello, meglio conosciuta come Angela da Mondello: un carattere forte, una solarità, dietro cui si cela una storia familiare molto dolorosa.

Barbara D'Urso ha più volte invitato Angela nelle sue trasmissioni: dopo gli insulti e le critiche da cui era stata sommersa, la conduttrice partenopea aveva deciso di farle raccontare il suo triste passato.

Ora, a distanza di diversi mesi, la donna si è scagliata duramente proprio contro Barbara D'Urso accusandola senza mezzi termini di averle rovinato la vita.

Angela da Mondello attacca duramente Barbara D'Urso

Da molti mesi Angela Chianiello non è più ospite nelle trasmissioni di Barbara D'Urso. In un lungo sfogo postato su Instagram, la donna si è scagliata senza mezzi termini contro la conduttrice. Angela le ha lanciato delle accuse molto pesanti dichiarando: "Sono stata otto mesi zitta e buona e ora mi sono rotta. Non hai battuto un pugno per aiutarmi. Non hai fatto nulla per salvaguardare mia figlia, hai fatto due puntate con me per fare audience e poi te ne sei lavata le mani”.

La donna ha dichiarato che Barbara D'Urso si sarebbe presa gioco di lei e della sua famiglia.

Queste le sue parole molto dure: "Ero felice, mi hai rovinato otto mesi di vita".

Accuse dure rivolte alla conduttrice partenopea

Nel lungo video postato sul suo profilo Instagram, Angela Chianiello ha chiesto diritto di replica a Barbara D'Urso. La donna si è detta anche disposta a pagare di tasca sua il biglietto aereo per andare nello studio di Canale 5 perché avrebbe bisogno di parlare con la conduttrice, di mostrarle delle prove che gli autori Mediaset le avrebbero chiesto alcuni mesi fa.

In seguito ha specificato che non lo farebbe per soldi e, rivolgendosi alla conduttrice partenopea, ha affermato: "Dimostra che sei una madre, una donna per bene, dimostra questo agli italiani, anzi dimostralo a me da mamma a mamma".

Come reagirà Barbara D'Urso di fronte alle parole di Angela che, come un fiume in piena, ha deciso di dire la sua verità?

Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni per scoprire come andranno a finire le cose tra le due donne. Per ora, nessuna replica da parte di D'Urso.