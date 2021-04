Angela Chianello, meglio conosciuta come Angela da Mondello, è tornata ad attaccare Barbara D'Urso. In un video pubblicato su Instagram, la palermitana ha invitato la conduttrice Mediaset a farsi un esame di coscienza. Poi ha aggiunto che prima o poi la verità verrà a galla.

Angela si è anche domandata come mai d'Urso non voglia confrontarsi con lei "da mamma a mamma".

Lo sfogo di Angela

Angela Chianello si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per il tormentone estivo dello scorso anno "Non ce n'è coviddi". Dopo essere stata protagonista di alcuni collegamenti con i programmi condotti da Barbara d'Urso, la signora Angela è sparita dalla televisione.

Nel suo ultimo video social, la signora palermitana ha esordito: "Perché non vuoi un confronto con me? (riferendosi a Barbara d'Urso, ndr). Successivamente ha messo in guardia la conduttrice campana: "La verità prima o poi verrà a galla". Chianello ha spiegato che lei e la sua famiglia sono stanchi di essere presi in giro dalla presentatrice napoletana. Nel corso del suo sfogo, la siciliana ha ribadito che non aveva alcuna intenzione di finire al centro del clamore mediatico, ma poi si è fatta "ingolosire" dalla popolarità.

Le presunte prove cestinate

Non è chiaro cosa abbia portato Angela Chianello ad avere quest'astio nei confronti di Barbara d'Urso. La diretta interessata ha parlato di alcune prove che sarebbero state "cestinate" dai collaboratori della conduttrice.

Non è escluso che la donna abbia fatto riferimento a Lele Mora: entrambi nei mesi scorsi hanno avuto una collaborazione, ma poi Angela ha interrotto ogni contatto con il manager dei vip.

La signora Angela ha riferito di essere stata contattata da Mediaset per altre ospitate, ma poi all'ultimo momento sarebbe saltato tutto. Per questo motivo la siciliana continua a chiedere un incontro con la conduttrice campana: "Desidero un confronto con te, da mamma a mamma, da donne terrone, come dici tu, con le controp...".

Angela da Mondello ha precisato di non volere alcun compenso per le sue ospitate in televisione. Quindi ha lanciato un'ulteriore stoccata a Barbara d'Urso: "Fatti un esame di coscienza".

Il video precedente

Gioevì 8 aprile Angela Chianello aveva postato un primo video contro Barbara d'Urso. La siciliana aveva detto che per otto mesi era rimasta in silenzio.

Come un fiume in piena, aveva denunciato di essere stata "usata" dalla conduttrice napoletana: "Hai fatto due puntate con me, ti sei fatta l'audience".

Anche in questa circostanza la palermitana aveva dichiarato di essere stata prima contattata dallo staff di d'Urso e poi però sarebbe stata messa da parte. Non è chiaro se in un primo momento nelle intenzioni della presentatrice ci fossero altre ospitate per Angela da Mondello e se ci abbia ripensato successivamente.

Finora Barbara d'Urso non ha replicato agli attacchi di Chianello.