Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 6 al 9 aprile 2021 rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le novità che riguardano in primis la dama torinese Gemma Galgani, la quale dovrà fare i conti con l'addio da parte del cavaliere Roberto. In studio, poi, arriverà anche un nuovo corteggiatore, ben noto al pubblico che segue il reality show Temptation Island in onda sempre su Canale 5.

Uomini e donne, anticipazioni 6-9 aprile: Gemma delusa da Roberto

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa settimana di Uomini e donne rivelano che lunedì 5 aprile (giorno di Pasquetta) la trasmissione di Maria De Filippi così come il daytime di Amici 20 non saranno trasmessi su Canale 5. Al loro posto, infatti, andrà in onda la replica della fiction "Svegliati amore mio" con protagonisti Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi.

L'appuntamento con il dating show tornerà in onda dal 6 aprile in poi e ci sarà spazio per le nuove tormentate vicende di Gemma Galgani.

La dama dovrà fare i conti con l'addio di Roberto, il quale ha scelto di proseguire il suo rapporto di conoscenza con Isabella. Quest'ultima, però, rimprovererà un po' il cavaliere ritenendo che con i suoi messaggi avrebbe illuso un po' troppo la Galgani, la quale rimarrà delusa da questo ennesimo addio.

Armando attacca Nicola Vivarelli a U&D

Tuttavia, in studio, Roberto continua a sostenere che Gemma abbia fantasticato un po' troppo sulla loro frequentazione e che non è possibile basarsi soltanto su qualche messaggio dolce e su qualche emoticon di troppo.

A prendere le difese della dama torinese ci penserà anche il suo ex pretendente Nicola Vivarelli, il quale sostiene di sapere quando Gemma stia soffrendo per questa situazione e punterà il dito contro Roberto per il modo in cui l'ha trattata.

Le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne fino al 9 aprile, rivelano che contro Nicola si scaglierà il cavaliere Armando.

Quest'ultimo, infatti, ritiene che a Vivarelli non interessi nulla di Gemma e che i suoi interventi in puntata siano dettati solo dal fatto di voler stare al centro dell'attenzione e sfruttare la visibilità della Galgani per farsi notare di nuovo.

Arriva Bohgan, ex di Temptation Island: anticipazioni U&D 6-9 aprile

E poi ancora, nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne ci sarà anche l'arrivo in studio di un nuovo corteggiatore per Samantha. Trattasi di Bohgan, noto al pubblico per il suo passato da tentatore a Temptation Island, dove si fece notare per la sua vicinanza con Antonella Elia.

Occhi puntati anche su Luca, che questa settimana è uscito con Elisabetta e Anna Maria: con quest'ultima, però, non è scattato nulla durante la loro esterna, motivo per il quale lui decide di interrompere la conoscenza e lei non nasconderà l'amarezza.