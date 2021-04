Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 30 aprile sono ricche di colpi di scena. Innanzitutto Roberto Ferri, dopo aver sporto denuncia, avrà a che fare con la presenza della polizia ai Cantieri e con un feroce Pietro Abbate che lo metterà in cattiva luce di fronte ad un cliente che vorrebbe acquistare uno yacht. Intanto, per Patrizio Giordano è arrivato il momento di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Lui e Clara finiranno bloccati in un ascensore. Vittorio, invece, non riuscirà più a nascondere il suo interesse per Speranza.

Un posto al sole: Patrizio e Clara bloccati in ascensore

Clara e Patrizio, bloccati all’interno di un ascensore per via di un guasto, ritroveranno una certa complicità. Alberto farà di tutto pur di tornare insieme alla ragazza, ma Clara non ne vorrà sapere di dargli un’altra chance e cercherà di andare avanti con l’intenzione di far valere tutti i suoi diritti. Davanti alla sensualità di Speranza, Vittorio non riuscirà a nascondere di provare un certo interesse nei suoi confronti. Mariella, nel frattempo, aprirà gli occhi e si renderà conto che sua nipote Speranza è una ragazza molto bella.

In procinto di rientrare a Napoli dopo la villeggiatura a Berlino con il piccolo Jimmy, Renato Poggi si sentirà sfiduciato da parte di Niko, Giulia e Raffaele.

Una volta giunti a casa, Renato si renderà conto di aver fatto un grosso sbaglio. Nel dettaglio, Poggi si ritroverà a prendere la valigia di qualcun altro all’aeroporto e cercherà di porvi rimedio senza attirare l’attenzione di Raffaele. Entusiasta del viaggio a Berlino, il piccolo Jimmy racconterà ogni cosa a suo padre Niko e alla nonna Giulia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le autorità bloccano i lavori ai Cantieri

Franco riferirà a Roberto quello che ha scoperto sui Cantieri e sarà pronto a denunciare tutto alla polizia. A seguito della denuncia presentata da Franco e Roberto, i lavori ai Cantieri verranno fermati a causa delle indagini. Ad un certo punto, però, Boschi e Ferri verranno convocati in commissariato.

Mentre Lara cercherà di stare accanto a Roberto, Franco non si fermerà e continuerà ad indagare pur di scoprire che cosa nasconde Pietro Abbate. Michele, sempre più abbandonato a se stesso, impensierirà la moglie Silvia. A un certo punto Guido si recherà a far visita al giornalista e lo spronerà a reagire e a rimboccarsi le maniche, ma riusciranno le sue parole a svegliare Michele? Intanto, Silvia farà conoscenza con un cliente nuovo.