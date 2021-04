Domenica 11 aprile è andata in onda su Canale 5 la prima puntata serale di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo come ospiti nella prima puntata a cui farà seguito quella del 18 aprile. Non sono mancati i siparietti divertenti ai quali Bonolis e Laurenti hanno abituato non solo in questo programma ma in tutti quelli che hanno presentato. Nel corso dell'edizione serale si sono sfidate due squadre: da un lato ex concorrenti del Grande Fratello Vip, dall'altra parte vi erano alcuni opinionisti quali Antonella Elia, Alba Parietti, Giovanni Ciacci e Cristiano Malgioglio.

Tra coloro che hanno partecipato al reality show nella casa più spiata d'Italia, c'è stata Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese si è resa protagonista di una gag simpatica con il conduttore.

Il siparietto tra Gregoraci e Bonolis

Prima del fase finale del gioco affidato alla coppia composta da Cristiano Malgioglio e Patrizia De Blanck, è entrata in gioco Elisabetta Gregoraci. Come da regolamento di Avanti un altro ha dovuto selezionare un personaggio presente nel 'salottino'. La showgirl ha da subito scherzato con il conduttore e la scelta dell'ex moglie di Flavio Briatore è ricaduta sul ragazzo palestrato. L'uomo muscoloso si è immediatamente esibito un in una serie di esercizi ginnici che hanno messo in risalto la propria agilità, oltre che il suo fisico.

La calabrese ha domandato a Paolo Bonolis se quando è a casa effettua questa serie di esercizi. Il conduttore ha prontamente replicato affermando nel suo consueto stile di no ed è sufficientemente ricco per farli compiere a lui. Alla battuta del 59enne sono seguite sonore risate in studio non solo tra il pubblico ma anche tra coloro che hanno partecipato al programma in onda su Canale 5.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Inquadrata dalle telecamere, l'ex gieffina Matilde Brandi si è fatta scappare un "lo amo" in riferimento allo stesso Bonolis.

Avanti un Altro: le altre sfide nelle successive puntate

Quella dell'11 aprile è stata solo la prima puntata del programma; seguiranno infatti altre serate di 'Avanti un altro' si affronteranno altre categorie quali Nobiltà contro TV locali, Passato contro Super, Sosia contro Virtù, A volte ritornano contro Campioni di quiz, Vizi contro Nuove frontiere, Mestieri contro Fobie, Concorsi contro Web, Cultura contro Mistero.

Tra i numerosi ospiti che prenderanno parte al programma condotto da Bonolis, Paola Barale, l'attrice Chiara Francini, Lillo & Greg, Giorgio Mastrota, l'ex calciatore della Nazionale Totò Schillaci, Enzo Salvi, la cantante Anna Tatangelo, il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi.