Nuove emozionanti anticipazioni di Beautiful arrivano dall'America. Wyatt e Flo ormai sono una coppia e sono pronti a convolare a nozze. Altrettanto bene non va però a Hope, devastata dal tradimento di Liam con Steffy. A complicare le cose è anche una morte totalmente inaspettata che coinvolgerà le famiglie Forrester e Logan, all'interno delle quali si nasconde forse un colpevole.

Hope lascia per sempre Liam, spoiler di Beautiful

Le nuove anticipazioni di Beautiful raccontano che Shauna Fulton avrà modo i parlare con la sua migliore amica Quinn Fuller in merito alla relazione tra Wyatt e Flo.

Entrambe sono contente che Sally sia stata messa all'angolo e non vedono l'ora di vedere i due fidanzati convolare a nozze.

Hope invece non ha alcuna intenzione di perdonare Liam, che l'ha tradita con Steffy. Anche se il bambino che aspetta la giovane Forrester è di Finn, Hope non può dimenticare il dolore che ha provato nell'apprendere che il suo compagno sia corso dalla rivale per consolarsi.

Flo rientra nella famiglia Logan

Non è un periodo semplice per Hope, che scoprirà anche che Flo è diventata ufficialmente una Logan. Come può accettare che sua cugina sia stata perdonata dopo tutto il male che le ha fatto? E' stata lei a nasconderle Beth per tanti mesi, tacendole il fatto che fosse viva e vicino a lei.

Come se non bastasse, Hope verrà chiamata in ospedale per identificare un corpo. Si tratta di Vinny, l'amico di Thomas che ha manipolato il test di paternità di Steffy e che è stato investito da un'auto. Nessuno sa ancora che la vettura coinvolta nell'incidente era guidata da Liam e Bill.

Flo emozionata, Steffy a pezzi: nuove anticipazioni Beautiful

Steffy Forrester è sollevata nell'aver appreso che Il suo bambino è di John Finnegan "Finn"; il bel medico l'ha persino perdonata per il tradimento, deciso a formare una famiglia con lei. Eppure, il cuore di Steffy non è libero. Il solo pensiero che Liam stia male la manda in pezzi, tanto da cercare un contatto con lui per offrirgli il suo supporto.

Gli spoiler di Beautiful raccontano poi che Wyatt, innamorato di Flo e dimenticata una volta per tutte Sally, le farà la proposta di matrimonio. Non sarà la sola sorpresa per la figlia di Shauna, che si dirà sicura di essere incinta.

Hope invece se la prenderà con sua madre Brooke, rea di aver permesso che Flo venisse accolta nuovamente nella loro famiglia dopo quanto accaduto con Beth. Affranta, finirà nuovamente per cedere alle lusinghe di Thomas, che nel frattempo verrà interrogato insieme a Bill in merito alla strana morte di Vinny. Il commissario Sanchez pare avere le idee molto confuse, ma inizierà a sospettare che il colpevole sia molto più vicino di quanto si possa pensare.