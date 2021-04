Le condizioni di salute di Sally stanno tenendo alta l'attenzione in Beautiful. La giovane Spectra si è rivolta a un medico per un consulto dopo i continui tremori e le vertigini che la tormentano da giorni. Malesseri che hanno inficiato anche la sua resa lavorativa, visto che Steffy ha notato che i suoi bozzetti sono un disastro.

Persino Flo si è preoccupata delle condizioni di Sally, vedendola quasi svenire durante il loro incontro chiarificatore in merito a Wyatt. Come raccontano le anticipazioni, la diagnosi del medico sarà inaspettata e, nonostante Sally preghi Katie di non rivelare nulla a Wyatt, la verità verrà presto a galla.

O almeno, questo è quello che sembra.

Wyatt apprende che Sally è malata, anticipazioni Beautiful

Bill e Katie avranno modo di parlare di Sally e della sua richiesta di mantenere segreta la sua malattia, scelta che troveranno sbagliata. Proprio in quel momento entrerà Wyatt e capirà immediatamente che i due stanno parlando di qualcosa di importante.

A quel punto, Katie si farà coraggio e dirà a Wyatt la verità: Sally è molto malata e le resta poco tempo da vivere. Il giovane Spencer si sentirà in colpa per non aver dato peso ai sintomi e averli associati a una semplice situazione di stress: non ci sarebbe più nulla da fare.

Sally non riesce più a disegnare

Nel frattempo, Sally verrà raggiunta da Eric e Quinn per invitarla alla festa di compleanno di Zoe ma rifiuterà senza pensarci due volte.

La giovane Spectra si sentirà a disagio per i suoi tremori e preferirà restare da sola con i suoi bozzetti. Peccato che i tremori alle mani non le consentano di disegnare, facendola sprofondare in uno stato depressivo molto forte.

La festa di compleanno di Zoe si svolgerà senza Sally e Thomas avrà modo di attuare il suo piano.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Douglas regalerà un paio di costosi orecchini disegnati da Quinn a Zoe, proprio davanti a una sbigottita Hope. Ovviamente si tratta di un'abile mossa messa in atto da Thomas per farla ingelosire. Mentre la festa continua, Katie e Bill continueranno a parlare con Wyatt delle condizioni di Sally.

Il dolore di Wyatt per la malattia di Sally, anticipazioni Beautiful

Wyatt continuerà a incolparsi per essere stato così insensibile con Sally pensando solo a Flo. Katie proverà a consolarlo, ma inutilmente. Il giovane Spencer non riuscirà a capacitarsi del fatto che la sua ex fidanzata abbia poco tempo da vivere: ''È così ingiusto'', dirà tra le lacrime a suo padre.

Una volta uscito dalla stanza, Katie dirà una frase che rattristerà Bill: "Sally morirà amando tuo figlio". La giovane Spectra infatti non smetterà mai di provare dei forti sentimenti per Wyatt e reagirà molto male quando verrà a sapere che Katie ha tradito la promessa di mantenere segreta la sua malattia.