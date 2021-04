In Beautiful, tra qualche settimana, Wyatt verrà a conoscenza che la sua ex Sally Spectra è affetta da una malattia terminale. Sarà Katie a rivelarlo a Wyatt, il quale deciderà di stare vicino alla sua ex credendo che quelle siano le sue ultime settimane di vita. Ma sarà davvero così?

Anticipazioni Beautiful: Sally ha una malattia terminale

Per Sally Spectra, si preannuncia un periodo particolarmente difficile. Sul lavoro le cose non andranno bene e nemmeno la sua vita sentimentale. A breve, infatti, Wyatt le comunicherà di voler tornare con Flo, l'unica donna che ha sempre amato.

Sally quindi, verrà nuovamente lasciata su due piedi. I guai per la giovane Spectra non saranno finiti, visto che comincerà ad accusare degli strani malesseri che la porteranno ad effettuare degli accertamenti medici. Si scoprirà che la ragazza è affetta da una malattia terminale.

Beautiful, spoiler: Sally si rifiuta di dire a Wyatt che sta morendo

La ragazza nelle prossime puntate di Beautiful, incontrerà Katie in ospedale e le confiderà ciò che le starà accadendo, pregandola di mantenere il segreto con tutti. In seguito Katie cercherà di convincere Sally a lottare e la stimolerà non solo a prendere le medicine prescritte dal medico, ma la inviterà a sentire un secondo parere medico. Inoltre Logan le dirà di raccontare la verità a Wyatt.

Sally però si rifiuterà di farlo. La ragazza infatti, non vorrà la pietà di nessuno, nemmeno dei suoi familiari. Intanto Wyatt avrà intuito che qualcosa non va in Sally, ma sarà ben lontano dal sospettare che la ragazza è gravemente malata. Katie invece, in ufficio da Bill, racconterà al magnate il segreto di Sally.

Wyatt sconvolto dopo aver appreso della malattia di Sally

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Bill, come Katie, sarà del parere che Sally debba raccontare la verità sul suo stato di salute alla nonna e ai familiari, compreso Wyatt. Proprio in quel frangente, Sally telefonerà a Katie implorandola di mantenere il segreto.

Logan però, quando in ufficio rientrerà Wyatt, non riuscirà più a mantenere il silenzio e, in preda alla tristezza, racconterà al figlio di Bill che Sally è affetta da una malattia terminale e che le resta solo un mese di vita. Wyatt sarà sconvolto e non se la sentirà di lasciare sola la sua ex fidanzata. Per questo, d'accordo con Flo, deciderà di mettere in stand-by la loro relazione, per tornare a vivere con Spectra, restandole accanto in quelle che crede siano le sue ultime settimane di vita. La vicenda però, con il passare delle puntate si tingerà di giallo, visto che emergerà il sospetto che Sally stia mentendo sul suo stato di salute per tenere accanto a sé Wyatt. Sarà proprio così? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.