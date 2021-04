Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno a partire dalle ore 13:40. In base agli spoiler degli episodi in onda da domenica 11 a sabato 17 aprile, Brooke e Quinn saranno sempre più ai ferri corti. Logan metterà in cattiva luce la Fuller davanti ad Eric e lo convincerà a mandare via Shauna. Inoltre Wyatt tornerà insieme a Flo, ma Sally starà male e andrà dal medico per farsi controllare.

Quinn si vuole vendicare di Brooke

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dall'11 al 17 aprile, Wyatt dichiarerà il proprio amore a Flo, ma quest'ultima gli dirà che prima di tornare con lei, dovrà chiarire il suo rapporto con Sally.

Brooke sarà sempre più in collera con Quinn e Shauna e chiederà nuovamente a Eric di mandarle via da casa. La Logan racconterà tutto a Katie, mentre la Fuller confiderà all'amica che è pronta a vendicarsi per l'affronto subito. Intanto Flo spiegherà a Katie e Bill come è stata coinvolta nel rapimento di Beth e di come dovrebbe tornare insieme a Wyatt.

Sally si dimostrerà vogliosa di combattere per l'uomo che ama. Nel frattempo il giovane Spencer riferirà alla madre di essersi rimesso con Flo, ma l'uomo non ha idea però che la Spectra ha deciso di confrontarsi con la sua rivale per ribadire che non vuole rinunciare a lui. In tutto questo Hope andrà da Thomas e gli esprimerà tutta la sua amarezza nell'aver visto Liam baciare Steffy.

Steffy vuole rivelare tutto a Liam, ma Thomas la ferma

Secondo le anticipazioni televisive fino al 17 aprile, la giovane Forrester si sentirà in colpa per tutto il male che sta procurando ad Hope e propenderà per confessare tutto a Liam. La ragazza però sarà fermata nel suo intento dal fratello e i due litigheranno per l'ennesima volta.

Intanto Brooke riferirà alla figlia Hope dell'atteggiamento aggressivo che Quinn e Shauna hanno avuto nei suoi confronti.

Nel frattempo Fuller mal tollererà che Brooke si sia permessa di comandare a casa sua e a tal fine giurerà vendetta nei suoi confronti. Liam invece sarà preoccupato per Hope, perchè lei non ha intenzione di allontanarsi da Thomas.

Bill gli consiglierà di tornare con Steffy. In tutto questo mentre Shauna starà per andare via da casa di Eric, Quinn le confesserà che se la Logan senior non smetterà di essere invadente, la ucciderà.

Brooke e Shauna sono in guerra aperta

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 11 a sabato 18 aprile, tra Brooke e Quinn sarà ormai guerra aperta, con quest'ultima che consiglierà alla nemica di non mettersi contro di lei. La Fuller parlerà con Ridge e le dirà che per colpa di Brooke, Shauna ha dovuto lasciare Villa Forrester e che sta facendo di tutto per distruggere il suo matrimonio con Eric.

Nel frattempo Sally, dopo la separazione da Wyatt, inizierà a stare male e ad essere poco concentrata.

Di questo suo malessere si accorgeranno pure Steffy, Wyatt e Flo e alla fine la Spectra andrà da un medico per farsi controllare.